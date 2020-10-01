Депутат ГД рассказал, какие новые санкции для РФ может придумать Запад

Санкт-Петербург, 1 октября. В России почти не осталось свободных от санкций сфер экономики, что-то новое западным партнерам РФ будет непросто придумать. Об этом рассказал депутат Государственной Думы, председатель Совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Владимир Катенев в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Поступление в бюджет Санкт-Петербурга от промышленности 30%. Из них половина — это производство продуктов питания. Благодаря санкциям мы перешли к тому, что сами себя кормим. Но часть компаний, которые производят продовольствие, принадлежат зарубежным владельцам. Есть ли риски? Люди здесь, производство здесь, налоги здесь. Они могут только выйти из этого бизнеса и прекратить поставки комплектующих. Для каких-то отраслей это принципиально важно. Например, IT отрасль, там это важно. Но не думаю, что такие риски существуют», — считает Владимир Катенев.

Кроме того, депутат прокомментировал санкции Белоруссии против стран Прибалтики. Владимир Катенев считает, что это прежде всего позволит заблокировать поставку контрабандны санкционных продуктов питания.

«Были основания полагать, что целый ряд грузов, которые идут транзитом через Белоруссию, это нарушение санкционных норм. Как мне говорили в некоторых южных союзных республиках, что достаточно иметь одно апельсиновое дерево в стране, чтобы вагонами поставлять апельсины в Россию», — рассказывает депутат.

Владимир Катенев отмечает, что у России и Белоруссии союзное государство и наша страна заинтересована в развитии партнера.