Лавров и Чавушоглу осудили вовлечение боевиков в конфликт в Карабахе

Москва, 1 октября. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе и подчеркнули недопустимость вовлечения в конфликт боевиков из других регионов, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В четверг состоялся телефонный разговор Лаврова и Чавушоглу, во время которого министры обсудили события в Нагорном Карабахе.

«Подчеркнута недопустимость вовлечения в конфликт боевиков незаконных вооруженных формирований из других регионов. Отмечена востребованность предельно взвешенных шагов в плане оказания политико-дипломатического содействия Баку и Еревану», — говорится в сообщении МИД РФ.

Российский и турецкий коллеги подтвердили, что готовы «к плотной координации действий России и Турции для стабилизации обстановки» в регионе.

Напомним, ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила журналистам, что Россия имеет собственную информацию о переброске иностранных боевиков в Нагорный Карабах. Она не уточнила, какие именно стороны привлекают к конфликту иностранных наемников, подчеркнув, что российское внешнеполитическое ведомство «в целом озабочено этими фактами».

По данным МИД РФ, в зону конфликта в Нагорном Карабахе перебрасывали наемников, «в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях», передавал RT.