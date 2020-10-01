США подтвердили переброску сирийских боевиков из Турции в Азербайджан

Вашингтон, 1 октября. Министерство обороны США подтвердило факт переброски сирийских наемников из Турции в Азербайджан для участия в нагорнокарабахском конфликте. Об этом сообщает Sky News Arabia в своем аккаунте в Twitter.

Официальный представитель Пентагона подчеркнул, что речь идет о сотнях боевиков, а между Турцией и Азербайджаном были выполнены десятки авиарейсов, перевозивших сирийских наемников. Скорее всего это боевики из сирийских провинций Идлиб и Алеппо.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия располагает собственной информацией о переброске иностранных боевиков в Нагорный Карабах.

Напомним, Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию происходящего в зоне военных действий в Карабахе.