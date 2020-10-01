Россия пригласила экспертов ОЗХО для расследования инцидента с Навальным

Москва, 1 октября. Россия предложила Организации по запрещению химического оружия направить экспертов технического секретариата для проведения совместного расследования инцидента с Алексеем Навальным. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Ожидаем, что наше предложение получит позитивный отклик. Рассчитываем на результативное сотрудничество с указанной специализированной международной структурой в целях прояснения весьма неоднозначных обстоятельств произошедшего», — сказала дипломат.

Навальному стало плохо во время авиаперелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет с блогером совершил экстренную посадку в Омске, где его госпитализировали в токсикологическое отделение городской больницы.

Позднее Навального переправили самолетом в Германию и поместили в берлинскую клинику «Шарите», после чего немецкие медики заявили, что блогер якобы был «отравлен».

В начале сентября журналисты издания «Правда.ру» обнародовали расследование, в котором сообщалось, что причиной инцидента с Навальным мог послужить его конфликт с Владимиром Ашурковым, который снабжал блогера деньгами.

Разногласия между Навальным и Ашурковым возникли после ликвидации ФБК (признан в РФ иноагентом). Ашурков требовал от Навального сохранить ФБК или вернуть денежные средства. Также было установлено, что к инциденту с Навальным причастна подданная Великобритании Мария Певчих, которая тесно сотрудничает с Ашурковым с 2010 года.