В Литве признали «страшные последствия» ухода белорусского транзита

Вильнюс, 1 октября. Новые санкционные ограничения, которые Вильнюс ввел в отношении Минска, будут иметь страшные последствия для самой Литвы, пишет «ПолитПазл». Такого мнения придерживается литовский политический деятель, бывший кандидат в президенты и член движения «Альтернатива для Литвы» Казимерас Юрайтис, комментируя политическое противостояние, возникшее между странами в последние несколько месяцев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил рассмотреть возможность перевода грузовых потоков с литовских портов в другие транзитные центры. Позже он заявил, что Минск может принять участие в новом проекте, согласно которому на территории Ленинградской области будет построен еще один морской порт.

Казимерас Юрайтис, комментируя подобные меры Минска, заметил, что они могут грозить серьезными последствиями для экономики Литвы. Он обратил внимание, что уход Белорусского транзита из литовских портов станет катастрофой для транспортировочного бизнеса, а некоторые компании Литвы могут оказаться на грани разорения.

«Разрыв потоков, прекращение поставок, транспорта, удобрений — все это катастрофически повлияет. Если даже просто сухие цифры взять. [Литву ждут] страшные последствия», — заявил Юрайтис.

Экономическое и политическое противостояние Белоруссии и Литвы Юрайтис сравнил с сюжетом старой литовской сказки, где лисица угрожала хвостом срубить дерево. Он заметил, что ограничения Вильнюса против Минска не стоят тех пагубных последствий, которые возникнут в скором времени.

«Как в литовской сказке — лиса угрожала срубить дерево хвостом — то же самое наши политики. Ничего тут от Литвы не зависит в принципе. Это пагубно для самой Литвы», — резюмировал ситуацию политик.

Ранее литовский публицист Сергей Перепелица обратил внимание, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не блефует, когда говорит о серьезных ответных мерах, которые примет Минск против Литвы.