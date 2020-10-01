Соловейчик: Промышленность Петербурга выстояла в первой волне пандемии

Санкт-Петербург, 1 октября. Промышленность Санкт-Петербурга выстояла в первой волне пандемии коронавируса. Об этом заявил представитель Движения гражданских инициатив, политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент ФАН.

Эксперт в ходе дискуссии оценил положение экономики России после пандемии, приведя в пример обстановку в Северной столице.

«Ситуация, безусловно, тяжелая. Коронавирусные ограничения показали, что целый ряд сфер услуг пострадал очень существенно. Но промышленность почти не пострадала. Это, безусловно, внушает оптимизм», — заявил Соловейчик.

Аналитик объяснил парадокс экономической ситуации России, опираясь на ситуацию в Петербурге.

«Основная проблема в том, что экономическая структура Петербурга, несмотря на тридцать лет рыночных реформ, в значительной степени сохранилась еще со времен советского Ленинграда, где преобладала как раз промышленность, отраслевая наука, фундаментальная наука, без которой отраслевой науке и промышленности также невозможно развиваться. В этом плане то, что наши либеральные экономисты характеризовали, как «экономическую отсталость» России, в нынешней ситуации коронавирусных ограничений, оказалось существенным и серьезным плюсом», — подчеркнул эксперт.

Поэтому, по словам Соловейчика, промышленность, транспорт, связь, строительство уже во второй половине будущего года продемонстрируют устойчивый рост, несмотря на ограничения Роспотребнадзора.

«По крайней мере, надежда на стабилизацию вполне серьезная», — заключил он.

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