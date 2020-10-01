Войтановский рассказал, как можно выбраться из экономической ямы 

Санкт-Петербург, 1 октября. Глава муниципального округа «Лиговка-Ямская» Вадим Войтановский рассказал, что должно сделать государство для стабилизации экономики в стране. Свое мнение он высказал на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной теме экономического положения России после пандемии.

«Если говорить о крупных предприятиях, там все достаточно стабильно, потому что продукция востребована — и министерство обороны, и госзаказы. Поэтому они обеспечены не на один год. Большинство предприятий малого бизнеса, грубо говоря, просто обанкротились. Как поступить? Конечно, нужна помощь государства. Надо понимать, что это снятие социальной напряженности. Так или иначе, должны быть какие-то средства к существованию», — отметил спикер.

Эксперт подчеркнул, что государство должно создать рабочие условия для предпринимателей.

«Лучше, если у коммерсантов будет работа. Поэтому, есть задача государства — создавать условия, чтобы они работали. Они были в экономической яме, хотя государство частично помогало. Но по факту, это очень тяжелая ситуация. То есть, люди практически выживают», — указал Войтановский.

Глава МО также добавил, что необходимо обратить внимание на социальный бизнес.