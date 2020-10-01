«Оскароносец» Ди Каприо впервые станет отцом 

Лос-Анджелес, 1 октября. Модель Камила Морроне беременна от обладателя «Оскара» Леонардо Ди Каприо. Для звезды «Титаника» этот ребенок будет первенцем, пишет Gossip Cop.

По данным СМИ, 23-летняя модель португальского происхождения решила рожать от Ди Каприо. Источник сообщает, что друзья пары уже заметили внешние изменения у Морроне.

Впервые об отношениях модели и актера стало известно в 2017 году. Но Ди Каприо не подтверждал эту информацию. В Голливуде он считается одним из самых завидных женихов.

Ди Каприо всегда хотел быть независимым, проводить время с друзьями. Однако карантин в США внес коррективы в его планы. Звездная пара все время была вместе, пандемия очень сблизила Камилу и Лео.

Друзья пары говорят, что девушка «светится» от счастья, а Ди Каприо очень изменился. От некоторых холостяцких привычек он уже избавился.

Камила Моррона родилась в Лос-Анджелесе в семье актрисы Люсилы Солы и фотомодели Максимо Морроне. Мать Камилы десять лет жила в Аль Пачино, поэтому девушка считает его отчимом.

Впервые на подиуме Камила появилась в 2017 году, она приняла участие в дефиле для Moschino. В том же году ее пригласили сняться в фильме «Жажда смерти». В ее фильмографии еще несколько небольших ролей.

В 2019 году Морроне назвали «восходящей звездой» на кинофестивале в Сан-Диего.