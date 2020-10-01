Цатурян: Армяне готовы сражаться за каждый сантиметр земли



Текущую ситуацию в Нагорном Карабахе и обстановку в Ереване обсудили эксперты в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН. Пока на территории республики и в приграничных районах разворачиваются боевые действия, в самой столице Армении, по словам специального корреспондента ФАН Игоря Петрашевича, достаточно спокойно. О войне, которая идет уже несколько дней, в Ереване напоминают разве что пункты сбора гуманитарной помощи и патриотические плакаты.

«В Ереване все тихо и спокойно. Войной даже не пахнет. На улице нет ни отрядов полиции, ни военных, ни очередей в военкомат. Все действо происходит в самой Нагорно-Карабахской Республике. И если бы не пара точек, где волонтеры собирают гумпомощь для военных и жителей пострадавших районов, то о войне ничто не напоминает», — рассказал корреспондент.

По мнению Петрашевича, жители Еревана еще не осознали в полной мере, что это война, ведь конфликт в Нагорном Карабахе возникает не в первый раз. Однако он отметил, что армяне нацелены на победу. Это видно по настроению людей и плакатам с хештегом #мыпобедим, которые стали появляться в городе.

Чего ждут армяне от России?

Различными политиками часто высказывается мнение, что Россия обязана помочь Армении в урегулировании конфликта. Но от самой Армении такие заявления не поступали. По словам Игоря Петрашевича, заявления нет потому, что пока нет такой нужды. Правительство страны считает, что у Армении еще есть достаточное количество сил, чтобы справиться с конфликтом самостоятельно. Именно поэтому вопрос обращения к любой из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включая Россию, пока не стоит.

Совершенно иначе высказался главный редактор информагентства «Реалист» Саркис Цатурян. Он считает, что Москва должна действовать более жестко. Если не вмешаться в ситуацию сейчас, не «очистить республику от боевиков», то это может обернуться конфликтом уже на южных границах самой России. А в Закавказье полностью начнут хозяйничать турки.

«Если Россия претендует на имя страны, которая имеет интересы в Закавказье, надо действовать более решительно, иначе хозяйничать в Закавказье будут турки. Они уже управляют военными силами Азербайджана. У нас есть печальный опыт 1994 года, когда мир на этой земле был заключен. Но террористы, с которыми мы воевали, были переброшены на Северный Кавказ, впоследствии они участвовали в боевых действиях в Чечне. Если сейчас сдать Кавказ террористам, то это аукнется конфликтами на южной границе России», — заявил Цатурян.

Зачем России Алиев?

Конфликт в Нагорном Карабахе ставит под удар правление президента Азербайджана Ильхама Алиева, считает Саркис Цатурян. Если ежедневно азербайджанцы начнут гибнуть сотнями в войне, народ такого не потерпит. Это угроза для Алиева. А Россия в нем заинтересована потому, что альтернатива нынешнему президенту Азербайджана — приход радикальных террористических группировок. Именно поэтому, объяснил спикер, конфликт необходимо заморозить. Продолжение войны сулит очень большие человеческие потери, предупредил Цатурян.

«Для Азербайджана эта территория — просто клочок земли и вопрос национальной травмы, а для Армении — Родина. Если война продлится еще неделю, это будет катастрофой для Баку. Армяне со всех уголков мира приедут и будут сражаться за каждый сантиметр этой земли», — предостерег эксперт.

Он объяснил свои слова тем, что у каждого народа есть свой сакральный символ, во имя которого он будет объединяться и за который будет сражаться до конца.