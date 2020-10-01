Ургант иронично объяснил, почему Байден назвал Трампа «щенком Путина»

Москва, 1 октября. Российский телеведущий, актер и шоумен Иван Ургант в свойственной для себя манере прокомментировал первые дебаты, которые состоялись между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом. Об этом пишет «Царьград».

В эфире телевизионной программы «Вечерний Ургант» он в шуточной форме оценил слова Байдена, назвавшего американского лидера «щенком Путина» и клоуном.

Ранее кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден во время дебатов с президентом Дональдом Трампом назвал своего собеседника «щенком Путина» и клоуном, а также худшим лидером за всю историю Соединенных Штатов.

Иван Ургант в эфире своей телепередачи объяснил, почему Байден так назвал Трампа. Он призвал телезрителей обратить внимание на кадры, которые были сделаны во время дебатов. По словам шоумена, на одном из них при увеличении можно заметить, что на костюме Дональда Трампа нацеплен жетон, на котором написано: «Меня зовут Дональд, если я потеряюсь, позвоните в Кремль».

Кроме того, Иван Ургант не обошел стороной и тему возраста участников дебатов, напомнив, что Дональду Трампу уже 74 года, а его оппоненту Джо Байдену совсем скоро стукнет 78 лет. Он заметил, что спор между кандидатами длился всего 1,5 часа. Однако участники могли бы беседовать и дольше, но не смогли, поскольку «пришло время принимать таблетки».

Ранее сообщалось, что СМИ США разочаровались дебатами, которые состоялись между Байденом и Трапом. Представители американской прессы заметили, что подобный формат являлся некой безыдейной «хаотичной схваткой».