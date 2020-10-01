Москаль придумал, как отвоевать Донбасс

Киев, 1 октября. Бывший председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль придумал, как отвоевать республики Донбасса. Свой план он представил в интервью для YouTube-канала Skrypin.ua, пишет «ПолитНавигатор».

По мнению Москаля, спустя шесть лет гражданской войны возможен только один сценарий возвращения Донецкой и Луганской народных республик под контроль Киева — силовой.

Он убежден, что власти Украины должны поставить перед собой цель наращивать Вооруженные силы, но не так, как это делает нынешний президент страны Владимир Зеленский — «когда учатся летать на 47-летнем самолете».

«Наращивать Вооруженные силы и отвоевывать город за городом, село за селом. Я не вижу другого выхода», — признал Москаль.

С весны 2014 года на юго-восточной части Украины длится гражданская война. Киев развернул военную кампанию против ДНР и ЛНР после антиконституционного государственного переворота. Республики Донбасса объявили, что не признают итоги Майдана, и потребовали независимости. За годы войны погибли несколько тысяч человек, в том числе мирные жители.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли из гранатомета окрестности Горловки, расположенной у линии разграничения в ДНР.