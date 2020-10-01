Эксперт напомнил о зависимости украинской экономики от властей Белоруссии

Украинская экономика очень сильно завязана на Белоруссии, ведь именно из Минска страна получает столь необходимый ей импорт, который больше не поступает из России. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее представители белорусского посольства в Киеве заявили, что Минск расценивает как недружественный жест непризнание легитимности президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Также дипломаты не одобряют идею Украины присоединиться к европейским санкциям против РБ. Представители посольства оказались возмущены попытками вмешательства во внутренние дела Белоруссии и попросили украинское руководство воздержаться от призывов к проведению новых выборов в республике.

«Что касается санкций ЕС, то, судя по тем заявлениям, которые звучали в Европе, речь пока что шла только о персональных санкциях против властей Белоруссии, включая самого Лукашенко, — заметил Корнилов. — Вопрос теперь только в том, как может и должна ответить на это сама Республика Беларусь. Вот тут-то я думаю, [что] у Минска гораздо больше выбор всевозможных контрсанкций против Киева».

Политолог также отметил, что как торговый партнер Белоруссия намного важнее для Украины, чем Украина для Белоруссии.

«Киев, отрезав себя от российского импорта, заменял его продукцией, которая шла через Республику Беларусь, — объяснил эксперт. — Разумеется, было крайне много и наших товаров! Так что теперь, если эту лавочку прикроют, украинское правительство столкнется с массой проблем, связанных с отсутствием поставок бензина, дизельного топлива и прочих продуктов нефтепереработки, которыми Минск регулярно снабжал украинцев».

Напомним, после проведения церемонии вступления в должность главы белорусского государства Александра Лукашенко, Министерство иностранных дел Украины заявило, что не считает его легитимным президентом. Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркивал, что руководство страны примет решение о введении санкций против властей Белоруссии только после ознакомления с аналогичным решением ЕС. Выступая на данную тему, президент Украины Владимир Зеленский посоветовал белорусским властям поскорее найти возможности для диалога с «народом», иначе для них все якобы закончится «крахом».