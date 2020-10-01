В Киеве назвали обстрелы Донбасса местью за Крым

Киев, 1 октября. На Украине признали, что обстрелы Донбасса являются местью за воссоединение Крыма с Россией. Об этом в эфире в эфире YouTube-канала «Голос правды» сообщила журналист, публицист и президент «Женского политического клуба» Елена Маркосян.

Она отметила, что РФ поступает правильно и справедливо, защищая Донбасс от нападок украинских националистов.

«Россия столкнулась с ожесточенным нападением на людей в Донбассе со стороны националистических батальонов, это была плата за Крым. Почему украинские военные так агрессивно включились в Донбассе? Потому что они покидали Крым униженными, над ними смеялись и их открыто унижали. <...> А мужчин нельзя унижать», — объяснила журналист.

Маркосян отметила, что на Украине в то время фактически не было силовых структур, которые бы встали на защиту закона и порядка. По словам эксперта, совершившие украинский государственный переворот дали в руки оружие шести тысячам человек, среди которых большинство были уголовниками и психически нездоровыми людьми. Именно они были направлены в Донбасс для контроля населения и предоставляли опасность для мирных жителей.

«А то, что Россия защищает население Донбасса, им есть от кого защищать. Потому что у нас, на Украине, до порядка еще далеко. У нас государство, которое не имеет монополии на насилие, мы живем в формате бандформирований», — резюмировала президент клуба.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда в Киеве произошел государственный переворот. Жители Донецкой и Луганской народных республик отказались принять новую власть. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию.