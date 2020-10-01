Алибасов-младший назвал три вещи, которые не удалось сделать Ольге Шукшиной

Бари Алибасов-младший раскрыл ФАН три вещи, которые планировали сделать Ольга Шукшина и ее адвокат Юлия Вербицкая против семьи Алибасовых.

Сын музыканта, продюсера и основателя групп «Интеграл» и «На-на» рассказал Федеральному агентству новостей о черных замыслах дочери актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, которые ей не удалось воплотить в жизнь.

«Когда началась вся вот эта история (с подаренной Федосеевой-Шукшиной Алибасову-старшему квартирой. — Прим. ФАН), та сторона спланировала три вещи, — заявил Бари. — Первое, что они (Ольга и Вербицкая. — Прим. ФАН) собирались сделать, это умертвить моего отца, подослав к нему [экс-солиста группы «На-на» Валерия] Юрина и [бывшего директора коллектива Андрея] Назарова, которые его спаивали».

Несмотря на это, глава семейства попросил сына «закрыть» дело против покушавшихся по теме попытки отравления и оставить в силе только дело по грабежу, отметил собеседник Федерального агентства новостей.

«Потому что были украдены, в том числе, и мои вещи, — пояснил он. — Отец не хочет участвовать во всем этом. Говорит, это его «косяк», что выпивал с ними. В следующий раз не будет. Отец сказал мне: «Если будешь подавать на них по отравлению, то признаешь меня человеком, который вообще не способен отдавать отчет своим действиям. Не надо, сынок. Я хочу остаться человеком, который непотопляем. Пускай я бухал с ними по собственной воле, хотя это и не так».

Учитывая, что у Алибасова-старшего была энцефалопатия, и после грамма алкоголя он даже не помнит, что выпил этот самый грамм. И так продолжалось 14 суток, свидетельствует Бари.

«Итак, это был первый их план, который, как только я о нем узнал, был разрушен, — подчеркнул он. — И я завел на них уголовные дела. Попытка положить лапу на мое имущество у них накрылась медным тазом — когда я «подтащил» Олега Сухова, одного из самых крутых адвокатов в вопросах недвижимости в нашей стране. Мы быстренько защитили сделку [по дарению], и 14 октября, если не ошибаюсь, пройдет финальное заседание по квартире».

Недавно же прошло первое заседание суда, после которого многие эксперты отметили, что вероятность того, что Федосеева-Шукшина сможет вернуть квартиру, практически равна нулю, напомнил собеседник Федерального агентства новостей.

«Атака на жизнь отца и планы по возврату квартиры в Новой Москве рухнули, и на нас пошла вторая атака, — сказал он. — Ольга надеялась, что сможет заставить свою мать ненавидеть моего отца. И это выведет его из колеи окончательно. А вы знаете, что отец действительно любит Лиду и она действительно для него единственный человек его возраста (Алибасову 73 года, а Федосеевой-Шукшиной — 82. — Прим. ФАН), который так близко его понимает».

Более того, даже сам Бари-младший признает, что жена, наверное, духовно понимает отца больше, чем он сам, его сын.

«Мне все-таки 35 лет, а ей за 80, — отметил собеседник ФАН. — И вот эта вот разница более чем в 40 лет, конечно, дает Лиде фору в чувствах к папе и каких-то переживаниях. Она — человек его поколения, человек, многое переживший, что непосредственно пережил и сам отец. У меня к Лиде только одна осталась теплая мысль, что, несмотря на то, что она выживает из ума, что находится рядом в квартире с человеком, который постоянно ей говорит, какое отец говно, — она до сих пор не сказала на передачах ни одного плохого слова про него».

На том самом телешоу, где присутствовали оба супруга, они общались два часа и действительно выглядели, утверждает Алибасов-младший, как влюбленные друг в друга люди.

«Поэтому третья попытка Ольги — настроить свою маму так, чтобы она моего папу ненавидела и говорила ему об этом, тоже провалилась, — заявил Бари. — Но, как бы Лида ни била себя в грудь, желая исправить свои материнские ошибки, я понимаю, что именно она хочет сейчас сделать. Она хочет умереть, как достойная мать, но при этом не прошляпить свою старость».

Поэтому Федосеева-Шукшина всеми силами пытается выстроить хотя бы не вражеские отношения со всеми своими дочерьми, так как для нее умереть вне вражды с Олей — очень важно, уверен собеседник ФАН.

«Я бы тоже хотел умереть с сознанием, что мои дети не считают меня мерзким гадом, который побыстрей бы сдох, — признался он. — Поэтому мотивация Лиды выстроить отношения с Олей достаточно понятна. При этом она выстраивает отношения за счет того, что хочет забрать подарок у одного человека и передарить его другому, я имею в виду Ольгу, который хочет заполучить этот подарок не ради получения материнской любви, а просто потому, что ей больше не на что жить».

По мнению Алибасова-младшего, Ольга сама в этой жизни ничего не достигла, и это, конечно, печально.

«Я понимаю всю Лидину боль, которая творится в ее душе́, — заявил он. — Но я и прекрасно понимаю, что эта боль — не моя. И не моего отца, которого я уже три раза за последнее время спасал от смерти. Какого хрена я должен заниматься проблемами старушки, которая находится в состоянии неопределенности, кого она любит больше — дочь или мужа, — и создает ситуацию, в которой на отца происходит покушение?» Вот на хрен мне нужно решать проблемы человека, из-за которого отца пытались убить?!».

При этом собеседник ФАН совершенно не против того, чтобы его отец и Федосеева-Шукшина любили друг друга, вместе отдыхали, занимались сексом, что у них и происходило до момента появления Ольги.

«Когда она начала жить вместе с мамой, то препятствовала половой близости с моим отцом, — заверил Бари-младший. — Они даже не могут уединиться в комнате, потому что Ольга, когда папа приезжал к Лиде, каждые пять минут заходила к ним в спальню. Они даже раздеться не могут, понимаете? Для этого и появилась, я прошу прощения за такие интимные подробности, эта квартира в Новой Москве, где папа с Лидой могут сношаться, не опасаясь того, что Ольга зайдет к ним в комнату».

Сейчас младшая дочь актрисы хочет забрать себе эту квартиру — последнюю возможность престарелых супругов заниматься любовью без свидетелей, посетовал собеседник Федерального агентства новостей.

«Я категорически против развода, потому что на кону стоит отцовская жизнь, а Оля очень заинтересована в том, чтобы мой папа скоропостижно скончался, ибо она получит 62 млн рублей, — заявил он. — Если же развод все-таки состоится, я скажу папе: «Люби, кого хочешь, как хочешь, в каких угодно позах, меня это больше не колышет, потому что это не касается моего состояния, которое я помогал тебе сколачивать все эти годы».

Устав от всей этой истории, Алибасов-младший, по его признанию, уехал недавно в Крым, в место, где не очень хорошо работает связь, чтобы немного перевести дух и перезагрузиться.

«Я наконец-то понял, что отец способен отвечать за свою жизнь самостоятельно, и оставил его дома вместе с Рудольфом Назаровым, сыном как раз того Андрея Назарова, который отца обокрал и пытался отравить, — сказал собеседник Федерального агентства новостей.— Это чтобы вы понимали, насколько благородна семья Алибасовых, что она принимает и воспитывает детей-сволочей, которые впоследствии пытаются убить ее главу. Вот настолько мы прекрасны».

По возвращении Бари-младшего домой выяснилось, что его отец и Федосеева-Шукшина передумали разводиться.

Он также отреагировал на слова Лидии Николаевны о том, что ему надо жениться на ее дочери Ольге.