Объявлены итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

Женева, 1 октября. Московский клуб «Локомотив» сыграет с мюнхенской «Баварией», австрийским «Зальцбургом» и мадридским «Атлетико» на групповом этапе футбольной Лиги чемпионов. Итоги жеребьевки объявлены в Twitter-аккаунте УЕФА.

Стало известно, что «Локомотив» выступит в группе A. В группе E футбольный клуб «Краснодар» встретится с испанской «Севильей», английским «Челси» и французским «Ренном».

А петербургский «Зенит» сыграет на групповом этапе футбольной Лиги Чемпионов в группе F с немецкой «Боруссией», итальянским «Лацио» и бельгийским «Брюгге».

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Завершилась жеребьевка группового этапа! Какая группа самая интересная?#жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/GDHifIaLuh — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 1, 2020

Напомним, что выход сразу трех российских команд в групповой этап Лиги чемпионов произошел впервые в истории. «Краснодар», например, одержал победу в ответном матче против греческого ПАОК со счетом 2:1. Игра состоялась в рамках квалификационного раунда плей-офф.

Ранее стало известно, что наставник Кирилл Новиков покинул тренерский пост футбольного клуба «Динамо». Пока его обязанности будет временно исполнять Александр Кульчий.