В Белоруссии предложили считать столицей Украины село Борщи

Минск, 1 октября. В Белоруссии предложили считать столицей Украины поселок Борщи, который расположен на севере Одесской области. С такой инициативой выступил близкий к пресс-службе белорусского лидера Александра Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

«Пул Первого» предлагает считать официальной столицей Украины поселок Борщи. Это прекрасная формулировка для медиа, для заголовков, для постов в Facebook», — говорится в сообщении.

Таким образом «Пул Первого» отреагировал на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который ранее сообщил, что украинские представители в официальном общении с президентом Белоруссии Александром Лукашенко будут называть его лишь по имени и фамилии, без указания должности главы белорусского государства.

Он также добавил, что в официальном общении украинская сторона не будет применять формулировки, которые могли бы указывать на то, что Лукашенко якобы «незаконно избранный, нелегитимный президент».

«Это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в Facebook», — сказал Кулеба.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Позднее в ЦИК республике сообщили, что Александра Лукашенко поддержали 80,1% избирателей, его главная соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов. После голосования в столице республики начались протестные акции. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы остановить беспорядки в Минске.

Позднее Лукашенко сообщил, что белорусские спецслужбы зафиксировали звонки кураторов протестных акций из Польши, Великобритании и Чехии. Кроме того, было установлено, что базирующиеся в Польше, Литве, Чехии и Украине деструктивные силы пытались осуществить в Белоруссии государственный переворот.

15 сентября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. В этот же день Верховная рада Украины приняла постановление о признании нелегитимными выборов президента Белоруссии.

23 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не считает легитимной инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко.