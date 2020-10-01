Смелое декольте Акиньшиной на ММКФ привело в экстаз фанатов

Москва, 1 октября. Образ актрисы Оксаны Акиньшиной со смелым декольте привел поклонников в экстаз. Артистка показала в Instagram, как с полуобнаженной грудью и идеальным макияжем отправилась на Московский международный кинофестиваль (ММКФ).

«На ММКФ!!»— написала она в публикации, которую сопроводила эффектным селфи.

Для светского выхода Акиньшина выбрала строгий черный костюм, который вместе с тем добавил образу пикантности за счет глубокого декольте, а также спокойный «нюдовый» макияж и серебристые украшения.

Поклонники заключили, что со своим решением актриса не прогадала.

«Шикарно выглядите», — сделал комплимент артистке lexarus75. «Срыв башки!!» — заявил svetlanagevko7. «Красоточка», — написал ivakhnenkoroman. «Ого!» — удивился tischenkoyuriy. «Это превосходно», — констатировал mobillla1. «Какие красивые сережки!» — отметил mitya6524. «Оксаночка как всегда в тренде!!!» — подчеркнул karenbchemian. «Оксана по прозвищу «у меня от ее вида отлетела башка» просто супер», — высказался maxim_aparin.

Недавно появились слухи о том, что у Акиньшиной роман с актером Данилой Козловским. Поводом стало видео с совместного отдыха знаменитостей в Турции, пишет портал «Утро.ру». Позднее актрису даже заподозрили в беременности от звезды «Викинга».

При этом Козловский недавно впервые стал отцом — его избранница, актриса и режиссер Ольга Зуева родила дочь. Девочку назвали редким именем Ода Валентина.