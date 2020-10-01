Неизвестный с заточкой напал на Саакашвили в киевском ресторане

Киев, 1 октября. На экс-президента Грузии Михаила Саакашвили 30 сентября было совершено покушение с ножом в киевском ресторане Fabius, сообщает «Страна.ua» во ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Неизвестный мужчина прокрался в зал ресторана, где отдыхал бывший президент Грузии. С заточкой в руках он близко подошел к Саакашвили и начал угрожать. Охрана Саакашвили и ресторана перехватила злоумышленника, вызвали полицию. Но его не задержали. К моменту прибытия правоохранителей он уже скрылся. Мотивация нападения уточняется», — рассказал источник.

На кадрах видео с камер наблюдения видно, как мужчина подходит к столу Саакашвили и начинает что-то говорить бывшему грузинскому лидеру. Один из охранников Саакашвили пытается оттеснить неизвестного, ему на помощь почти сразу приходит охрана ресторана.

Через некоторое время злоумышленник выходит из зала, но после возвращается и, снова приблизившись к столику Саакашвили, начинает что-то говорить. Михаил встает и отвечает ему, после чего человек уходит.

Ранее экс-президент Грузии заявил о намерении занять должность председателя правительства Грузии. Однако специалисты объяснили, что у Саакашвили не получится это сделать, так как должность премьер-министра требует наличия гражданства страны, которого политика лишили.

При этом бывший грузинский лидер продолжает заявлять, что него уже «достаточно опыта для того, чтобы служить стране».

Напомним, что в 2015 году Саакашвили получил гражданство Украины и стал губернатором Одесской области. После этого не раз лишался украинского гражданства и изгонялся из страны президентом Петром Порошенко за неумение справляться с задачами в должности. В начале 2018 года был депортирован на территорию Польши, где провел два года, а в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.