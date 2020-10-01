Корчевников впервые признался, что стал плохо слышать

Москва, 1 октября. Известный российский телеведущий Борис Корчевников признался, что имеет серьезные проблемы со здоровьем. В эфире телеканала «Россия-1» Корчевников сообщил, что стал плохо слышать.

Главным героем очередного выпуска ток-шоу «Судьба человека» стал композитор Игорь Крутой. Артист рассказал о курьезном случае, который произошел во время его поездки с певцом Игорем Николаевым и актером Евгением Леоновым в США. Пир этом Крутой предупредил Корчевникова, что в этой истории есть нецензурные выражения. Однако телеведущий успокоил гостя, отметив, что не стоит переживать по этому поводу, так как он плохо слышит.

«А я плохо слышу все равно», — иронично отреагировал Корчевников.

Стоит отметить, что пять лет назад телеведущему удалили доброкачественную опухоль мозга. В 2020 году в СМИ появилась информация, что Корчевников решил покинуть проект «Прямой эфир» из-за частичной потери слуха.

Телеведущий не мог продолжать работу над шоу, так как ему было трудно расслышать, о чем говорят собеседники. В настоящее время Борис Корчевников ведет ток-шоу «Судьба человека», гостями которого становятся российские знаменитости и творческие личности.

Ранее героем программы «Судьба человека» стал юморист и артист эстрады Игорь Маменко. Он подробно рассказал о своих творческих успехах, а также научил Бориса Корчевникова «производить впечатление на девочек».