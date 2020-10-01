Рудковская и Плющенко снова стали родителями

Москва, 1 октября. Продюсер Яна Рудковская и ее супруг фигурист Евгений Плющенко в очередной раз стали родителями. Об этом Рудковская сообщила в своем Instagram.

В профиле в соцсети продюсер опубликовала серию фото, на которых вместе с мужем и сыном Сашей Плющенко (Гном Гномычем) держит на руках конверт с младенцем после выписки.

«Теперь у меня четыре сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко», — подписала она публикацию.

Сын пары появился на свет от суррогатной матери. Рудковская неоднократно говорила, что давно хотела завести еще одного ребенка, и не скрывала, что родить самостоятельно не сможет, поскольку не позволяет здоровье. Вместе с Плющенко они долго занимались поисками подходящей кандидатки, которая сможет выносить плод.

Тем не менее, об этом знали не все. Некоторые пользователи под постом Рудковской выразили удивление после ее новости.

«Это я столько спала или что?» — задалась вопросом annagurk. «Когда успели?» — поинтересовалась olgaulybka2312. «А живота не было видно», — отметила giseleminacheva7608. «Вот до чего техника дошла», — прокомментировала пост belonogova9780.

Кто-то из пользователей только после этого поста Рудковской узнал, что у нее есть и другие дети, помимо Гном Гномыча.

«Четверо сыновей. Я только про одного знала. Поздравляю», — призналась alenakapitan.

Однако большая часть подписчиков поздравила знаменитую пару с пополнением и пожелала счастья и здоровья новорожденному.