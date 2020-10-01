Нефтяники взбунтовались против главы ННК Ливии Саналлы

Триполи, 1 октября. Массовые протесты проходят в столице против главы Национальной нефтяной компании (ННК) Ливии Мустафы Саналлы, которого обвиняют в коррупции и контрабанде «черного золота».

Агентство «Аль-Джамахирия» сообщает, что сотрудники, занятые в нефтяном секторе, организовали демонстрацию у штаб-квартиры Президентского совета, расположенного в центре Триполи. Митингующие требуют отставки Саналлы из-за серии коррупционных скандалов, связанных с его деятельностью.

Несмотря на продолжительный характер ливийского кризиса, глава ННК за время своей работы на руководящей должности (с 2014 года) смог стать одним из самых богатых людей страны. Согласно официальным данным, чистая выручка нефтяной корпорации в период с 2014 по 2020 год а составила более 101 миллиарда долларов. Эксперты, изучившие деятельность ННК, пришли к выводу, что он присвоил себе около 10 миллиардов долларов. Прикрывать масштабные хищения удается благодаря тому, что аудит деятельности организации так и не был проведен — Саналла и его сторонники активно препятствуют этому. Контрабанда прикрывается при помощи подкупа экспертов ООН и проплаченных кампаний в СМИ. Отсутствие контроля позволяет реализовывать нефть через «серые» каналы.

Немаловажную роль в коррупции Мустафы Саналлы играют террористы и вооруженные бандформирования, ставшие опорой для незаконной продажи «черного золота». Очередным свидетельством коррупционной деятельности главы ННК стали показания известного ливийского контрабандиста по прозвищу Аль-Биджа — главы береговой охраны Аз-Завии. Экономический аналитик Иса Равшан в эфире арабского телеканала «Аль-Джамахирия» привел слова Аль-Биджи.

«Мустафа Саналла в той или иной форме является партнером контрабандистов — незаконные поставки нефти разными способами осуществляются с его ведома», — подчеркнул он.

Аль-Биджа добавил, что о «серых» схемах главы ННК стало известно, когда начались перебои с поставками ресурсов на электростанции, приведшие к проблемам с электроснабжением.