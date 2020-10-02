Россия призывает спецдокладчика ООН осудить водную блокаду Крыма

В сентябре в Крыму прошли обильные ливни, но они не улучшили ситуацию с водой в регионе: там продолжают высыхать реки и водохранилища, в том числе питающие город федерального значения Севастополь. Водная блокада Крыма из политического шантажа превращается в гуманитарную катастрофу, организованную отдельным государством, считают в России.

Как стало известно ФАН, в российских органах власти готовится обращение в Совет Европы. Также Россия призовет спецдокладчика ООН подготовить доклады на рассмотрение Совета по правам человека и Генассамблеи ООН: от него потребуют обратить внимание на нарушение прав крымчан.

Украина творит геноцид

В конце сентября в Крыму провели онлайн-совещание по водоснабжению в связи с засухой в регионе. Директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил о необходимости перевести сразу несколько десятков населенных пунктов полуострова на режимное водоснабжение. Главная причина очевидна — перекрытый Украиной с 2014 года Северо-Крымский канал.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов не раз призывал привлечь организаторов водной блокады к уголовной ответственности по российским и международным законам.

«Перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более двух миллионов жителей полуострова получали свыше 80% пресной воды, Киев совершил преступление, — считает крымский глава. — Это можно расценивать как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу».

Тема водной блокады Крыма уже вышла на международный уровень: она звучит в ООН, Совете Европы, ОБСЕ. Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к Верховному комиссару по правам человека ООН Мишель Бачелет. Другие документы готовятся также в Комиссии по защите государственного суверенитета, рассказала ФАН представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым сенатор Ольга Ковитиди.

«Против народа Крыма в течение шести лет ведется гибридная война, элементом которой являются многочисленные блокады, в частности водная блокада. Мы видим с вами грубейшее нарушение прав человека, — заявила Ковитиди. — Право на воду является необходимым условием реализации прав человека, и лишение доступа крымчан к воде надо называть геноцидом».

Северо-Крымский канал обеспечивал более 80% потребностей в водных ресурсах полуострова, напомнила сенатор.

«Украиной нарушается Европейская Конвенция по правам человека, Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков международных озер. Все эти нарушения должны, я твердо уверена, получить оценку ООН, стать предметом отдельного рассмотрения Совета Европы», — добавила Ковитиди.

По словам члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, водная блокада Крыма рассматривается Россией как вмешательство в вопросы государственного суверенитета, нарушение прав человека, ущемление прав и свобод. По данным ФАН, Ковитиди выступила с заявлением отдельно рассмотреть нарушения прав крымчан Украиной.

Иезуитская логика Киева

По мнению другого собеседника агентства, знакомого с обсуждением этого вопроса на международном уровне, России предстоит донести до мирового сообщества украинскую риторику с ее специфической логикой. Перекрытие Киевом канала в марте 2014 года канала стало своего рода наказанием жителей Крыма за выбор в пользу воссоединения с Россией.

«Что примечательно, киевские власти не ограничились перекрытием шлюзов, которые позволяют в случае необходимости безболезненно восстановить водоснабжение: была возведена бетонная дамба, которая полностью перекрыла подачу пресной воды на полуостров. Создается ощущение, что Украина сразу же отказалась от Крыма и не рассчитывала на возвращение полуострова, а все разговоры о «деоккупации» — всего лишь политическая конъюнктура», — заметил источник ФАН.

В заявлениях на тему Крыма Украина продолжает называть крымчан «своими» и утверждает, будто «ведет борьбу за их ума и сердца», но для самих крымчан это проявляется в виде засухи на родной земле и множества сопутствующих неудобств. Кому хочется возвращаться к тем, кто цинично перекрыл тебе воду и, глядя на твои проблемы, приговаривал, что ты сам виноват?

При этом, по иезуитской логике Украины, в страданиях крымчан виноват не Киев, перекрывший канал и создавший дефицит воды, а Россия, «захватившая полуостров».

Россия не перекрывает Днепр

Интересный акцент в вопросе «чья вода» поставил в разговоре с ФАН зампред Совета министров Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

«Северо-Крымский канал создавался в советское время на территории двух республик — Украины и России, — напомнил он. — Это были 1953–1954 годы, когда Крым входил в состав РСФСР. Строился канал на деньги всего Советского Союза, где львиная доля вносилась Россией. Поэтому он по международно-правовым нормам, безусловно, носит международный характер».

Более того, сама река Днепр, из которой вода поступает в Северо-Крымский канал, имеет международный характер, добавил Мурадов.

«По сути дела, Крым получает не украинскую воду, а воду из Российской Федерации! Перекрытие канала равнозначно тому, как если бы Россия перекрыла русло Днепра и его притоков, таких как Десна, на входе на территорию Украины и лишила ее возможности пользоваться пресной водой, — отметил зампред крымского правительства. — Мы не делаем этого, соблюдая международные принципы, а Украина считает возможным это делать — и таким образом ставит свои действия вне закона».

Георгий Мурадов добавил, что ситуация с водой этим летом непростая на всем юге России. При этом Крым перебрасывает воду из одних водохранилищ в другие и старается удовлетворить потребности населения.

«Однако все западные государства либо вообще замалчивают ситуацию, либо стараются не упрекать Украину. Хотя прекрасно знают и понимают, что Украина нарушает базовые международные принципы», — отметил собеседник.

Страдает сама Украина

После перекрытия Северо-Крымского канала из Крыма практически «ушли» рис, кукуруза, подсолнечник и другие культуры. Сельское хозяйство вынуждено переориентироваться, колоссальные убытки терпят частные хозяйства и фермы, производства, которые также нуждаются в воде.

Урон нанесен и экосистеме самой Украины: перекрытие канала нарушило построенную еще во времена СССР систему ирригации в ее южных регионах. Многие плодородные земли Херсонской области стали солеными из-за обезвоживания, что усугубляется нехваткой грунтовых вод. Периодически подтапливаются населенные пункты, потому что прекратилась откачка воды в канал во время паводков и сильных осадков.

«Если бы Украина подавала в Крым воду, то ежегодно получала бы миллиардные поступления в бюджет: от 2 до 3 млрд гривен, — считает источник агентства. — Вместо этого Северо-Крымский канал заброшен, инфраструктура пришла в запустение, требует ремонта и, соответственно, финансовых затрат».

Тем временем российские ученые призывают создать большую водную стратегию Крыма. По мнению специалистов, только комплексный подход поможет полуострову решить вопрос водообеспечения.

В частности, стало известно, что в Крыму построят первый в России опреснитель морской воды — проект анонсировал Сергей Аксенов. По его словам, правительство России в ближайшее время подготовит предложения по строительству опреснителя. Установка должна решить проблемы с водоснабжением на полуострове.

И все же технические решения, которые разрабатывает Россия, не отменяют работы на международном уровне. Правозащитные институты должны обратить внимание на гуманитарное преступление Украины против полуострова и дать действиям киевских властей свою оценку с точки зрения международных обязательств в области защиты прав человека. Среди них — право на чистую питьевую воду, питание и наивысший уровень здоровья.