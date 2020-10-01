В Китае предупредили США об ответе России на провокации в ее «заднем дворе»

Пекин, 1 октября. США однажды нарвутся на жесткий ответ России, если будут продолжать устраивать провокации в ее «заднем дворе». Об этом предупредил китайский военный аналитик Инь Чжоу в статье для Sohu, перевод которой представила «ПолитРоссия».

США, несмотря на статус одной из самых могущественных в мире держав, не осмеливаются пойти на прямой конфликт с Россией. Чжоу полагает, что все дело в страхе перед противником. Поэтому Вашингтон пытается подавить Москву, для чего, например, отправляет свои корабли в Черное море.

Акватория имеет важное стратегическое значение, и не одни США стремятся взять ее под контроль. Недавно в Черное море, которое Чжоу назвал «задним двором» России, вошли десантный корабль Yuma ВМС США и гидрографическое судно Enterprise ВМС Великобритании.

По мнению эксперта, маневры американских кораблей нацелены на ослабление силы России в этом регионе. Кроме того, Вашингтон активно настраивает против Москвы другие государства — в первую очередь, Украину. Но и США, и их союзники боятся пересечь опасную черту, поскольку опасаются ответной реакции.

«Россия — это не та страна, которая будет терпеть и захочет проглотить свой гнев. Провокации высокомерных США неизбежно обернутся жесткой реакцией РФ», — подчеркнул Чжоу.

Он назвал маневры «Кавказ-2020», в которых участвовала не только Россия, но также Белоруссия, Армения и другие государства, предупреждением для США.

«Россия продемонстрировала готовность остановить западный заговор», — заключил китайский эксперт.

Напомним, что недавно российские военные корабли заблокировали в Черном море флот Североатлантического альянса и деморализовали экипажи. Собеседник Федерального агентства новостей, военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что своими действиями командование РФ решило убить сразу двух зайцев: отработать важную составляющую противодействия кораблям условного противника на учениях «Кавказ-2020» и напугать силы Альянса. Эксперт подчеркнул, что России удалось поставить НАТО на место.