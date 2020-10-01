Глава британской разведки рассказал о причинах противостояния с РФ

Лондон, 1 октября. Глава британской разведки МI-6 Алекс Янгер рассказал о причинах противостояния с Россией. Об этом пишет «Царьград».

Он сравнил российско-британские отношения с «лягушкой в кипятке» и заявил, что не следует раздувать масштабы российского вмешательства в дела Лондона. При этом Янгер не относит себя к поклонникам холодной войны.

«Это не русские создали все то, что нас разделяет, а мы сами. Они умеют, пусть и довольно грубо, все усугублять, но я считаю, что мы должны это предотвратить», — отметил Янгер.

Иначе нужно действовать в отношениях с Китаем. По словам Янгера, на Западе уже глубоко укоренились идеи, что экономический прогресс приведет к демократизации Китая, но это в корне ошибочно. Глава британской разведки подчеркнул, что Великобритания должна сосуществовать с Китаем и «отстаивать свои убеждения».

Напомним, отношения между Россией и Великобританией обострились в 2018 году, после отравления проживающего в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Тогда британские власти объявили, что их отравили веществом «Новичок» агенты российских спецслужб, но при этом никаких доказательств предоставлено не было.

Ранее первый замглавы МИД РФ Владимир Титов провел телефонные переговоры с министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Венди Мортоном. В ходе разговора стороны обсудили, в частности, отношения РФ и Великобритании. Так, Россия призвала Лондон предпринять конкретные шаги для формирования позитивной повестки в отношениях между российской и британской сторонами.