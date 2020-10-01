Малышева пришла на юбилейный концерт Бабкиной в медицинском щитке

Москва, 1 октября. Врач и телеведущая Елена Малышева пришла на юбилейный концерт Надежды Бабкиной в пластиковом медицинском щитке. Короткий ролик звезда опубликовала в Instagram.

Малышева сознательно выполняет все рекомендации Роспотребнадзора. Она использует средства индивидуальной защиты, находясь в общественных местах.

Врач не стала изменять себе и даже на концерте народной артистки надела щиток. Сидящие на соседних местах зрители тоже были в масках.

«Юбилей прекрасной и потрясающей Надежды Бабкиной. Здоровья!» — написала Малышева.

Малышева советует зрителям программы «Жить здорово» не пренебрегать рекомендациями врачей. Нужно носить с собой санитайзер и регулярно менять защитную маску.

Ранее Малышева рассказала про самые популярные мифы о лечении насморка. Люди, которые прогревают пазухи носа при насморке, могут себе навредить, считает врач. Если гной собрался в районе пазух, это только усилит воспаление. Телеведущая посоветовала промывать нос специальным раствором и не пользоваться сосудосужающими средствами.