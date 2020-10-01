Появилось видео драки Погребняк и Тюльпановой в центре Москвы

Москва, 1 октября. Две блондинки модельной внешности подрались в самом центре Москвы. Как утверждает издание «Стархит», это были Милана Тюльпанова и Мария Погребняк. Видео инцидента появилось в Сети.

Прохожие были сильно удивлены, видя, как на Сухаревской площади «толкаются» барышни. Обе девушки были в удобной обуви и одеты в черное.

На опубликованных кадрах видно, как одна девушка неуклюже толкает вторую. Потеряв равновесие, модель, похожая на супруга футболиста Павла Погребняка, падает на брусчатку.

«Ты больная, коза?» — спрашивает она у агрессорши.

После этого нападавшая делает вид, что хочет ударить упавшую девушку ногой в живот. На следующем кадре похожая на Погребняк девушка сидит на брусчатке. Видно, что ей больно. На лице можно рассмотреть кровоподтеки.

СМИ обратились к Милане Тюльпановой и к Марии Погребняк за комментариями. Но модели пока не пояснили, что это был за инцидент.

В Instagram Тюльпановой появилась странная запись с фотографией телеведущей. Она написала, что «так было до». Не исключено, что драка была постановочной.