Пассажир отомстил за кондуктора, которого ударил безбилетник

Москва, 1 октября. Бородатый пассажир заступился за кондуктора троллейбуса, которого ударил безбилетник. Он без вопросов вмешался в конфликт и «наказал» обидчика женщины. Инцидент попал на видео, пишет «Ридус».

Конфликт с пассажиром начался еще на остановке. Кондуктор попросила мужчину предъявить проездной билет или оплатить проезд. Пассажир проигнорировал это требование. Вероятно, женщина уже сильно устала и позволила себе резкое обращение к безбилетнику.

В этот момент мужчина схватил ее за нос и толкнул в сторону. К нему подлетел бородатый парень в панаме. Завязалась настоящая драка, мужчин попытался разнять еще один пассажир, но безрезультатно.

Безбилетник перестал сопротивляться только после того, как бородатый мужчина распылил ему в лицо содержимое газового баллончика. Троллейбус пришлось покинуть всем пассажирам, в салоне остался только зачинщик драки.

К нему снова подошел бородатый мужчина и ударил ногой в лицо. Вероятно, он так решил отомстить за кондуктора. После этого мужчина собрал с пола свои вещи и удалился.

Ранее сообщалось, что в Петербурге недовольный пассажир избил женщину-кондуктора из-за 40 рублей.