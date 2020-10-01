Экономика России готова ко второй волне коронавируса

В ходе конференции, которая прошла 1 октября в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» при поддержке ФАН, экономисты и политики обсудили, готова ли экономика России ко второй волне коронавируса, и как помочь бизнесу в этот непростой период.

Не секрет, что весенний затяжной период коронавирусных ограничений ощутимо ударил по российскому бизнесу, особенно тяжело пришлось малым предприятиям. Казалось бы, жизнь только вернулась в прежнее русло, но статистика по заболевшим коронавирусом неуклонно растет, и есть риск, что экономический кризис усугубится. Депутат Госдумы ФС РФ и председатель Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга Владимир Катенев считает, что экономика России справится с очередным кризисом так же, как и в первую волну.

«Мы прошли этот период успешнее многих стран. Даже успешнее США. Конечно, потеря 4% ВВП — это серьезно. Но мы увидели интересную тенденцию. Хотя у нас сократилось количество малых и средних предпринимателей, произошло увеличение количества людей, работающих в крупном бизнесе. Произошла некая консолидация. Люди из малого бизнеса перетекли в другую сферу», — объяснил политик.

Мысль Катенева о том, что крупные компании не особенно пострадали в период пандемии и второй волны они не боятся, поддержал и глава муниципального собрания округа «Лиговка-Ямская» Вадим Войтановский. По словам депутата, крупные предприятия стабильно выпускали продукцию и во время ограничений. К тому же такие организации, как правило, обеспечены пакетами госзаказов на несколько лет. Но совершенно другая ситуация с малым предпринимательством: кто-то простаивал в ожидании разрешения на работу, неся колоссальные убытки, а кто-то просто закрывался. Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик заявил, что Санкт-Петербург этот период преодолел с трудом. Из-за коронавирусных ограничений существенно пострадал ряд сфер. Однако то, что все это время продолжала работать крупная промышленность, транспортные и строительные компании, внушает оптимизм. Аналитик ожидает экономический рост во второй половине 2021 года, который продолжится в 2022-ом.

Относительно решений, которые могли бы помочь преодолеть малому бизнесу очередной коронавирусный кризис, спикеры высказали единое мнение.

«Я бы дал людям свободно работать. Нам не надо повторять весенне-летнюю ошибку по введению столь жестких ограничительных мер. Более того, Роспотребнадзор, который сейчас указывает бизнесу и городу, что делать, нуждается в реформе», — высказался Владимир Соловейчик.

Свободу бизнесу и людям потребовал и Вадим Войтановский, сказав, что надо «взять все и отпустить». Бизнесу надо просто не мешать. А для лучшего взаимодействия с представителями Роспотребнадзора депутат предложил создать некую службу или «окно», чтобы предприниматели могли туда обращаться с вопросами и жалобами. А не ждать ответа неделями, пока ведомство занимается перенаправлением писем из кабинета в кабинет.

Относительно состояния российской экономики в целом и недавнего падения рубля Владимир Катенев уверенно заявил, что прогнозы сейчас излишни. Он напомнил, как в 2014 году, когда курс евро поднялся выше 80 рублей, многие банки запаниковали, скупили валюту по такому курсу и обожглись, поскольку курс евро впоследствии упал до 60 рублей.

В ходе разговора об экономике России эксперты не могли не затронуть тему проекта «Северный поток — 2». Европейцы оказались меж двух огней. С одной стороны, США грозят санкциями европейским компаниям, которые занимаются строительством трубопровода. С другой — российский газ очень привлекателен для европейского потребителя. В первую очередь своей ценой.

«Это борьба экономик. Тот же Трамп старается обеспечить рынок сбыта для своих нефтегазовых компаний, но потребитель должен посчитать, во сколько ему обойдется российский газ. Или же выгодней получать сжиженный газ из Америки. Здесь экономика выше, чем политика. Поэтому, думаю, что все-таки достроят», — сказал Катенев.

С оптимизмом участники пресс-конференции обсудили решение президента России Владимира Путина о введении полного запрета на вывоз необработанной древесины, кругляка. По мнению экспертов, Россия сама должна осуществлять переработку своих ресурсов. Это безусловный плюс для экономики и развития страны.

«Сейчас изменится все в лучшую сторону. Решение Путина было оглашено днем, а уже к вечеру индексы финских компаний рухнули. Если запрет будет реализован в полном объеме, то возродится сам русский лес, сократится количество незаконных вырубок, сырье будут получать наши производства. А это рабочие места, технологии и, в конце концов, возрождение лесного образования. Нас ждет сплошной позитив», — воодушевленно сказал Владимир Соловейчик.

Главное, по словам экономического аналитика, чтобы реализация закона не стала имитацией действия. И все, начиная от ректора Лесотехнического университета и до руководителей предприятий, подошли к делу ответственно и патриотически.

