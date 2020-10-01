МИД РФ оценил планы Киева поставить на учет пользователей «ВКонтакте»

Москва, 1 октября. Постановка на учет в полиции пользователей социальной сети «ВКонтакте» — это уверенный шаг к построению «полицейского государства». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, о том, что всех украинских пользователей «ВКонтакте» поставят на учет в полиции, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Захарова, комментируя намерение, подчеркнула, что подобные действия вызывают у России недоумение и неодобрение.

«Украина просто семимильными шагами идет к строительству полицейского государства, иначе происходящее назвать невозможно», — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что такие действия не соблюдают международные стандарты в области прав человека, а значит, являются противозаконными.

«Мы призываем международные правозащитные структуры, институты западных покровителей Киева перестать молчать и дать адекватную оценку грубым нарушениям прав человека на Украине», — заключила дипломат.

В свою очередь пресс-служба социальной сети «ВКонтакте» заявила, что категорически против преследования граждан за посещение социальных сетей и любых интернет-ресурсов. Также представители «ВКонтакте» считают, что высказывание своего личного мнения в Сети не должно караться законом.