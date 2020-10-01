Москва, 1 октября. В Сети обсуждают необычную дружбу мальчика и домашней утки. Одни пользователи не видят в привязанности ребенка к птице ничего страшного, другие полагают, что она может объясняться серьезными отклонениями, передает РИА Новости во «ВКонтакте».

Утка по кличке Пчелка появилась в доме Тайлера, когда ему было всего девять месяцев. Ребенок с раннего возраста полюбил питомицу, та стала его компаньоном в играх и шалостях. Когда пришло время заговорить, первым словом мальчика оказалось слово «утка».

«Такую крепкую дружбу между ребенком и птицей редко встретишь. Пернатую няню зовут Пчелка, и малыш Тайлер любит ее настолько, что его первым в жизни словом было слово «утка»!» — говорится в публикации, которая сопровождается видеороликом, показывающим игры мальчика с птицей.

Сейчас Тайлеру пять лет, он по-прежнему неразлучен с Пчелкой. Вместе с уткой ребенок разделяет все радости и даже ежегодно поздравляет ее с днем рождения.

Некоторые пользователи признались, что такая чрезмерная любовь к птице вызывает у них опасения.

«Ну, как по мне, это уже что-то нездоровое. Я все понимаю, любовь к животным, но это как-то слишком», — прокомментировал пост Максим Анучин.

Однако нашлись и те, кто порадовался за ребенка, который смог обрести верного друга, хотя и в виде птицы.

«Мне что одной понравилось?» — задалась вопросом Елена Фаворская. «А по-моему, это правильно и мило», — высказал мнение Андрей Захаров.

В Facebook у Тайлера и Пчелки есть своя страница, на которой регулярно появляются их общие фото и видео. На нее подписаны более 52 тысяч человек.