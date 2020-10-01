Борис Менделевич: Вторая волна COVID-19 будет совсем не такой, как первая

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о том, что работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на «удаленку» 30% сотрудников — при всей серьезности дела, речь идет не о 50%, не о 70%, как это было весной. Я считаю абсолютно адекватными меры, которые принимает мэрия Москвы — при той ситуации, которую мы наблюдаем сегодня.

Я не считаю, что мы возвращаемся к тем карантинным мерам, которые были при первой волне коронавируса весной этого года — там не 30%, там практически 100% уходили на «удаленку». Работали только предприятия, которые нельзя было закрыть. И сравнивать то, что сейчас происходит, с тем, что было весной — не совсем корректно.

Конечно же, таких карантинных мер этой осенью нет — и, надеюсь, не будет. В начале эпидемии мы смотрели на количество зараженных людей — и от этой цифры плясали. Мы на нее смотрим при принятии тех или иных решений, но гораздо важнее — иные цифры, например, количество тяжелых случаев, по которым необходима госпитализация, количество занятых реанимационных коек, количество занятых аппаратов ИВЛ — ну и, наконец, количество летальных исходов с диагнозом COVID-19.

Сейчас такой серьезной нагрузки на систему здравоохранения, как была в начале эпидемии, нет. Следовательно, раз такой нагрузки нет, то и вводить серьезные ограничительные мероприятия, скорее всего, нет нужды.

Никто пока не знает, как ситуация будет развиваться дальше. Может быть, снова наступит такой момент, когда придется закрывать кинотеатры и рестораны, иные места общего скопления людей. Но, если вы спросите мое личное мнение, то я считаю, что вирус, переходя от человека к человеку, теряет свою агрессивность. И я очень надеюсь на то, что мы с вами не вернемся к тем карантинным мерам, которые были весной этого года.

Введение или не введение карантина напрямую зависит именно от нас, от того, как мы сегодня будем соблюдать меры предосторожности. Нам нужно понимать, что да, мы живем с этим вирусом, скорее всего, этот вирус у нас надолго, может быть, даже навсегда, и нам просто нужно научиться жить во время пандемии. А жить с этим вирусом нужно, защищаясь от него, соблюдая очень простые правила: ношение масок, ношение перчаток, соблюдение социальной дистанции, обработка рук.

Я думаю, что мы либо все переболеем, либо вакцинируемся. В любом случае, вакцина уже постепенно входит в нашу жизнь. Понятно, что сейчас ее еще получают не все, но, насколько я знаю, к концу года это изменится. Кроме того, на подходе и вторая наша вакцина, совершенно иного действия. Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее — эти вакцины нам помогут.