Как Ереван готовится к войне

Специальный корреспондент ФАН прибыл в Ереван, чтобы рассказать читателям о ситуации с противостоянием между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Аэропорт Звартноц в Ереване встретил меня очередью к санитарному кордону, где необходимо было сдать анкету с личными данными и указанием места пребывания в Ереване. Медик попросил подписать уведомление, в котором говорилось о том, что меня ожидает, если я нарушу 14-дневный режим самоизоляции.

Впрочем, добавил он, время самоизоляции можно сократить, если сдать платный тест на COVID-19. В этом случае выходить на улицу нельзя будет около четырех дней, до получения результата.

С паспортом и уведомлением я пошел на пограничный контроль. В зоне получения багажа, помимо гражданских пассажиров, находилась большая группа военных, около 30 человек, которые тоже получали багаж. Всезнающие таксисты в холле аэропорта позже поведали мне, что это возвращаются военнослужащие из Бейрута.

«Может, плановая ротация, а, может, в Арцах поедут воевать», — добавил таксист Ваган по пути в гостиницу.

Местные жители используют название древней провинции (Арцах) Великой Армении для Нагорного Карабаха.

Первое знакомство с Ереваном показало, что город по инерции продолжает жить мирной жизнью, несмотря на объявленное военное положение в Армении и Нагорном Карабахе с момента начала боевых действий. Может быть, потому что это уже четвертое серьезное вооруженное столкновение между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах. Для людей это не в новинку.

На центральных улицах я не увидел военных или полицейские наряды. Нет очередей добровольцев в военкоматы.

«Очереди в Арцахе, туда все молодые поехали», — сказал один из прохожих у военкомата.

Однако праздной молодежи в городе полно. Возле музея истории Армении на Площади Республики горожане наслаждаются музыкой под шум воды знаменитых поющих фонтанов.

Впрочем, на Северном проспекте, главной пешеходной улице Еревана, уже крутятся кадры с военной тематикой. Они появляются на экранах торговых центров вместе с рекламой товаров. Уже появились волонтеры, собирающие гуманитарную помощь для военнослужащих и жителей Нагорного Карабаха. Они вывешивают рекламные постеры с изображением боевых действий и хештегом #мыпобедим.

Волонтеры, молодые девушки, охотно рассказывают на камеру о своих мотивах, причем делают это на хорошем русском языке. Никакой русофобии я пока не встречал и, надеюсь, не встречу. К русским относятся доброжелательно.

В неформальной беседе с местными чиновниками выяснилось, что пока Армения рассчитывает самостоятельно справиться с атаками армии Азербайджана.

«Мы попросим помощи у России только в случае вступления в войну Турции. С Азербайджаном мы справимся самостоятельно, а вот воевать на два фронта нам будет тяжело», — заявил один из местных чиновников на условиях анонимности.

Условия официальных интервью мне еще предстоит согласовать.

Напомним, противостояние из-за Нагорного Карабаха длится между Ереваном и Баку 30 лет. Карабах (Арцах), чье население сейчас составляют преимущественно армяне, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. С 1992 по 1994 годы Азербайджан пытался вернуть его под свой контроль в ходе вооруженных столкновений, однако в итоге страны договорились о прекращении огня.