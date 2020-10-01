В Госдуме призвали Турцию и Азербайджан «перестать испытывать судьбу»

Турции и Азербайджану самое время одуматься и не испытывать судьбу — вопрос урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе необходимо решать в интенсивном переговорном формате. С таким призывом в комментарии ФАН выступил депутат Госдумы Константин Затулин.

Ранее президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли заявление по ситуации в Нагорном Карабахе — Москва, Вашингтон и Париж являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию в регионе. Заявление глав государств было опубликовано на сайте Кремля. Лидеры РФ, США и Франции осудили «эскалацию насилия» в зоне конфликта.

«Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон. Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — говорится в документе.

Член комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что призыв трех президентов адресаты должны услышать. Об этом он рассказал в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Я считаю, что это очень серьезный призыв, учитывая уникальность совместного обращения руководителей трех стран, которых трудно объединить какой-либо темой. В данном случае, представляя государства — сопредседатели Минской группы по урегулированию конфликта, президенты Трамп, Путин и Макрон выступают с солидарных позиций, требуя прекратить огонь. В этом мире, на мой взгляд, любой, к кому этот призыв адресован, должен его серьезно воспринимать», — сказал Константин Затулин.

По мнению депутата, инициатива возобновления военных действий и нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе принадлежала Азербайджану

«Хотя публично и официально это не прозвучало, сомнений в этом нет. <…> Никакого наступления никто со стороны армянских сил обороны Нагорного Карабаха не диагностировал. И все дальнейшее, включая очевидную вовлеченность Турции в поддержку этого конфликта, уже вызвало с нашей стороны реакцию, предупреждения на этот счет», — отметил Затулин.

Парламентарий считает, что «авантюрная попытка» силовым способом решить вопрос принадлежности территорий не встречает никакого понимания со стороны мирового сообщества и ведущих держав. Тем самым, она обречена на неудачу.

«Мне кажется, что самое время одуматься и Баку, и Анкаре, и перестать испытывать судьбу», — дал совет Затулин.

По мнению политика, сторонам необходимо возвращаться к интенсивному переговорному процессу по вопросу Нагорного Карабаха.

«Надо возвращаться с большей интенсивностью к переговорам. Они действительно за последнее время сильно затянулись, и одна из причин — бесконечная воинственная риторика, которая, конечно, свойственна обеим сторонам. Но пионером, на мой взгляд, является Азербайджан», — считает Константин Затулин.

Интересы Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал деятельность Минской группы ОБСЕ по вопросу Нагорного Карабаха. Турецкий лидер назвал недопустимыми призывы к прекращению огня в регионе. Эрдоган добавил, что обсуждал обстановку в Карабахе с президентами РФ, США и Франции, «но результата нет».

«А раз результата нет, то сейчас самое время добиться его, и Азербайджан начал предпринимать шаги, чтобы самостоятельно «отрезать пуповину», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

При этом ранее Анкара заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку в нынешнем обострении ситуации в Нагорном Карабахе.

Экс-сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич считает, что Турция неспроста проявляет активность в этом вопросе.

«Это страна НАТО, первая армия в Европе, кто бы что ни говорил. Она получила некий опыт в Сирии, в Ливии, а сегодня она хочет «потренироваться» здесь на Кавказе с армянскими вооруженными силами, отлично понимая, что тактику ведения боевых действия разрабатывали офицеры, которые закончили наши академии. Об этом никто не говорит», — сказал Клинцевич.

По мнению политика, тем самым Турция может и проверить возможности собственных сил, и «прощупать» опыт армянской стороны. Ранее Клинцевич отмечал, что западные аналитики заявили о максимальной боеспособности России с целью увеличить расходы НАТО на оборонно-промышленный комплекс, основываясь при этом на мифе о «российской угрозе».

«Это все — звенья одной цепи. И все это направлено на развитие военной тенденции в мире. Не хочу никого пугать, но впервые, сопоставляя факты, вижу: Запад сегодня готовится к некому серьезному военному конфликту. Все это — в сопровождение. И то, что делает руководство России, то, в каком состоянии находятся ее вооруженные силы, — это важнейший сдерживающий фактор», — резюмировал Франц Клинцевич.

Напомним, очередной виток обострения в Нагорном Карабахе произошел 27 сентября. Нагорно-Карабахская Республика заявила, что ее территория подверглась ударам со стороны вооруженных сил Азербайджана. Под обстрелы попала в том числе столица республики — город Степанакерт. Баку и Ереван обвиняют друг друга в обострении обстановки в регионе.

Нагорнокарабахский конфликт тянется с 80-х годов прошлого столетия. Найти мирное решение ситуации пытаются с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ.