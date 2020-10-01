Дмитрий Горин: Туристам в России предложили беспрецедентные условия кешбэка

Правительство РФ до 10 января 2021 года продлило программу кешбэка за туры по России и увеличило максимальный размер возврата за поездку до 20 тыс. рублей. Программа, прежде всего, нацелена на развитие туризма — и субсидию, кешбэк или скидку получает турист, а не организатор путешествий. 20% — это действительно беспрецедентные условия.

Общемировая практика показывает, что в других странах размер туристического кешбэка колеблется от 1% до 10%. Новая программа дает уникальные возможности. По одной карточке можно купить до трех туров, можно оплачивать карточками друзей или родственников, если у вас нет карты «Мир». Это расправляет «крылья» сезона, дает возможность отправиться в путешествие с момента старта программы. То есть, например, в октябре — тогда можно даже успеть захватить период школьных каникул.

В программе есть расширенный список участников, в нее входят такие опции, как бронирование готового турпакета, включающего в себя отель, или отель с перелетом. Также в новом этапе программы участвуют отельные агрегаторы — это очень хорошо, потому что многие туристы планируют путешествия именно через них.

В этом году туристическая отрасль понесла очень большие убытки, туризм — это пострадавшая от пандемии сфера. Потери в секторе туризма в России — не менее полутора триллионов рублей. Туризм же связан с другими отраслями экономики, это и транспорт, и отели, и музеи, и рестораны, и другие объекты показа, поэтому в этой ситуации нужно понимать, что турист поддерживает экономику тех регионов, где есть инфраструктура. Один турист создает в одном регионе четыре рабочих места, и деньги, налоги или доходы остаются непосредственно в регионе.

Туризм будет постепенно восстанавливаться — только за лето совершили путешествия по России 4 млн туристов. Мы планируем, что до конца года эта цифра возрастет до 7 млн. Да, это меньше чем в прошлом году, потому что в прошлом году Россию посетили 14 млн туристов — и это только организованные, без учета самостоятельных. Но, в любом случае, это перспектива на следующий год. Мы надеемся, что программы поддержки туризма, субсидии чартерных рейсов, программы грантов туризма, программы поддержки развития инфраструктуры, программа кешбэка — они будут продолжены и в следующем году.

Деньги туристу возвращаются на карту «Мир» в течение пяти дней с момента покупки. Основное условие — карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности — делается это за секунды — но если у человека нет карты «Мир», то ему нужно будет обратиться в любой из российских банков, получить ее и оплатить тур через Интернет.

Максимальный размер скидки по одной транзакции — 20 тыс. рублей, а это равно 20% от 100 тыс. рублей, поэтому, если у вас сумма путешествия больше, вы можете разбивать тур или бронировать гостиницу за несколько транзакций. Одной картой «Мир» можно оплатить до трех туров с кешбэком — но вы можете оплатить картой друзей или родственников.

Деньги турист получит не от туроператора, а от платежной системы «Мир» — это государственные субсидии. Если вы вдруг будете аннулировать тур, то кешбэк с вашей карты тоже спишется.

Первой акцией воспользовалось 70 тыс. туристов. Туры были куплены на сумму один млрд 400 млн рублей. Принципиальное отличие второго этапа — здесь фиксированный размер скидки – 20% от стоимости тура. Допустим, вы можете поехать на один день в Ярославль, тур будет стоить 1500 рублей, и вы получите кешбэк 20%. Раньше минимальная стоимость тура составляла 25 тыс. рублей, но сейчас это ограничение снято.

Это не импортозамещение, это развитие внутреннего туризма, ведь именно в здоровой конкуренции с зарубежными направлениями развивается туризм в целом. Этот год у нас, к сожалению, связан с ограничениями, закрытиями границ — сейчас открыты 13 стран, но внутренний туризм активно развивается в последние три года, этому совершенно не мешает конкуренция с зарубежными направлениями, наоборот, именно конкуренция улучшает сервис, дает конкурентные цены.

Внутренний туризм не зависит от курса валют — это тоже большое преимущество, так как за последние 9 месяцев курс валюты скорректирован на 30%. Поэтому туры по России становятся очень конкурентоспособными — цены в гостиницах ниже, и еще акция дает существенную экономию бюджета при планировании путешествия.

Помимо кешбэка есть и другие программы — например, туристические маршруты по России. В этом году у нас появились собственные рейсы в Хакасию, на Байкал, открыты и новые маршруты – русские усадьбы, «Серебряное ожерелье» — тур по северу России — помимо Золотого кольца, ранее популярного.

Лидеры — Краснодарский край, Крым (безоговорочный лидер), но все равно очень активно развиваются новые маршруты — благодаря пакетному туризму.