Эрдоган раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за призывы к перемирию в Карабахе

Турция поддержала Азербайджан в нагорно-карабахском конфликте, Макрон осудил воинственную риторику Анкары в адрес Еревана, председатель турецкого парламента поддержал возврат смертной казни. Редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турецкой Республике.

Карабахский конфликт

27 сентября начались ожесточенные бои между армянскими и азербайджанскими войсками из-за Нагорного Карабаха. Четыре партии Турции — традиционного союзника Азербайджана — 28 сентября выступили с совместным заявлением, в котором осудили Армению, возложив на нее ответственность за обострение конфликта в Нагорном Карабахе. В сообщении также говорится, что Анкара поддерживает право Баку на самооборону для обеспечения территориальной целостности.

Турция предложила Азербайджану полную поддержку и обвинила Армению в «нарушении международного права» после столкновений в спорном регионе.

«Мы решительно осуждаем нападение Армении, повлекшее за собой потери среди гражданского населения, и это явное нарушение международного права. Турция полностью поддерживает Азербайджан», — говорится в заявлении МИД Турции от 27 сентября.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Ermenistan’ın Bu Sabah Azerbaycan’a Karşı Başlattığı Saldırı Hakkındaki Soruya Cevabı https://t.co/cVTmIKlOvT — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 27, 2020

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, призвал Ереван «немедленно прекратить оккупацию» Нагорного Карабаха. По его словам, возглавляемая Россией, Францией и США Минская группа ОБСЕ, являющаяся посредником между Арменией и Азербайджаном, за 30 лет не смогла решить проблему.

Ermenistan’ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kez daha göstermektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktadır. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2020

Сирийские наемники в НКР

Франция 1 октября обвинила Турцию в отправке сирийских наемников для участия в нагорно-карабахском конфликте.

«Президент [Эммануэль] Макрон и [Владимир] Путин согласились с необходимостью совместных усилий для достижения прекращения огня в рамках Минской группы ОБСЕ, — говорится в заявлении офиса Макрона после телефонного разговора двух лидеров. — Они также разделили обеспокоенность по поводу отправки Турцией сирийских наемников в Нагорный Карабах».

Кроме того, The Guardian, сообщил со ссылкой волонтеров в Идлибе, что сирийские боевики записались на работу в частную турецкую охранную компанию для службы в Азербайджане в качестве пограничников. Правительство Армении утверждает, что в Нагорном Карабахе уже находятся до 4000 сирийских наемников. Баку отвергает данные сообщения, называя их «чепухой».

Помощник Эрдогана раскритиковал Байдена

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын раскритиковал кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена за его слова о том, что Анкара должна держаться подальше от армяно-азербайджанского конфликта.

«Вы бы попросили Армению прекратить оккупацию? Или вы просто верите клеветническим кампаниям армянского лобби?» — спросил Калин в записи в Twitter, адресованной Байдену.

Would you ask Armenia to end the occupation too? Or would you simply cave in to the smear campaigns of the Armenian lobby? @JoeBiden https://t.co/uJseILQbDx — Ibrahim Kalin (@ikalin1) September 30, 2020

Макрон осудил воинственную риторику Турции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 30 сентября, что воинственная риторика Турции, побуждающая Азербайджан воевать в Нагорном Карабахе, опасна и неприемлема.

«Франция по-прежнему крайне обеспокоена воинственными заявлениями Турции, которые, по сути, снимают любые запреты для Азербайджана на отвоевывание Нагорного Карабаха. Для нас это недопустимо», — сказал французский лидер.

Турция о сбитом Су-25 Армении

Директор по связям с общественностью президента Турции Фахреттин Алтун опроверг утверждения Еревана о том, что 29 сентября турецкий F-16 сбил армянский истребитель Су-25. Ранее министерство обороны Армении сообщило, что военный самолет подбили в воздушном пространстве республики, пилот погиб.

После сообщений о втором сбитом самолете армянских ВВС, в Анкаре заявили, что они «разбились при взлете, врезавшись в горы».

Демонстрация в поддержку Азербайджана в Стамбуле

28 сентября в стамбульском квартале Кумкапы была замечена колонна машин, покрытых азербайджанскими флагами. Данный район известен тем, что в нем проживают армяне. Кроме того, в Кумкалы находится Армянский Патриархат.

Turks and Azeris in Istanbul are driving through the Armenian-populated quarter in Kumkapı with flags and honking to harass and intimidate the local population. pic.twitter.com/yXkeouYFRf — Serge (@Zinvor) September 28, 2020

Эрдоган раскритиковал Минскую группу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает призывы Минской группы ОБСЕ прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе неприемлемыми.

«Минская группа должна требовать, чтобы Армения для начала вышла с оккупированных территорий Нагорного Карабаха. Требовать прекращения огня до тех пор неприемлемо», — заявил он.

Свобода слова

В Турции запретили доступ к сайту курдской газеты Yeni Yasam

25 сентября турецкий суд запретил доступ к сайту ежедневной оппозиционной курдской газеты на турецком языке Yeni Yasam. Издание сообщило, что решение было принято Первым мировым уголовным судом Хатая, и официальные лица газеты еще не уведомлены о том, почему запрет вступил в силу.

???? Yeni Yaşam Gazetesi’ne erişim engeli



[Ahval] https://t.co/md5wQ14BBX — Ahval (@ahval_tr) September 26, 2020

В последнем рейтинге свободы прессы организации «Репортеры без границ» (RSF) Турция заняла 154-ое место.

МИД Германии: В Турции не существует свободы слова

В докладе министерства иностранных дел Германии говорится, что свобода выражения мнений в Турции фактически отсутствует. В документе отмечается, что судебная система Турции в основном не функционирует, а основные права, гарантированные конституцией, в значительной степени подорваны, пишет Deutsche Welle .

Закон о социальных сетях в Турции

В Турции 1 октября вступили в силу новые правила в отношении социальных сетей, которые повлекли за собой ряд ограничений для платформ. Теперь компании должны назначить представителей в Турции, что переведет их под юрисдикцию страны. При не соблюдении правила, им грозят штрафы, запрет на рекламу и значительное сокращение пропускной способности интернет-трафика.

Курдский вопрос

Задержания депутатов ДПН

Турецкая полиция 25 сентября задержала десятки членов Демократической партии народов (ДПН), в том числе мэра провинции Карс Айхана Билгена и экс-депутата партии Сырры Сурея Ондер.

Причиной задержаний называют акции протеста осенью 2014 года, которые были устроены гражданами Турции по призыву руководителей ДПН против нападения террористической группировки ИГИЛ1 (запрещена в РФ) на курдский город Кобани на севере Сирии.

Kobani olayları nedir? Kobani’de ne olmuştu? Halkların Demokratik Partisi (HDP) mensubu 82 siyasetçi hakkında 6-7 Ekim 2014 yılındaki Kobani olayları gerekçe gösterilerek gözaltı kararı verildi. Peki, https://t.co/wkzdoxMpH4 pic.twitter.com/yzUKxUklg1 — TR HABER || Tüᴍ Hᴀʙᴇʀʟᴇʀ (@tr_hbr_) September 25, 2020

Генеральная прокуратура Анкары в тот же день сообщила, что готовит запрос в отношении семи представителей ДПН с целью снятия с них депутатского иммунитета.

Заместитель председателя Демократической партии народов Сарухан Олуч заявил, что правительство таким образом пытается создать «Турцию без ДПН». В связи с задержаниями сторонники курдской партии и члены ДПН вышли на акции протеста у парламента Турции.

В турецких тюрьмах умерли 20 заключенных

Ассоциация по правам человека Турции сообщила, что в течение первых девяти месяцев 2020 года в тюрьмах страны умерли 20 заключенных. Кроме того в организации заявили, что в настоящее время в турецких исправительных учреждениях находятся 1605 больных заключенных, 604 из которых в тяжелом состоянии.

Председатель парламента Турции поддержал возвращение смертной казни

Председатель парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что считает необходимым возвращение смертной казни за определенные преступления. Таким образом он поддержал предложение, выдвинутое лидером крайне правой Партии националистического движения (ПНД) Девлетом Бахчели.

«Я придерживаюсь мнения, что смертная казнь может рассматриваться за умышленное убийство и сексуальное насилие, совершенное в отношении несовершеннолетних и женщин», — заявил Шентоп 29 сентября.

Власти Турции начали расследование против салафитских ассоциаций

Представитель турецкого министерства юстиции заявил, что Генеральная прокуратура Стамбула начала расследование в отношении ассоциаций салафитов, которые, как утверждается, приобретали оружие с целью подготовки к боевым действиям в стране. Следствие началось после того, как популярный проповедник Ахмет Махмут Унлю заявил о том, что в Турции существует 2000 ассоциаций салафитов, которые готовятся к гражданской войне.

2021-23 Yeni Ekonomi Programında temalarımız:

????Yeni Dengelenme

????Yeni Normal

????Yeni Ekonomi

İstihdam odaklı büyümeyi hedefleyen politikalarımızı hayata geçirerek, ekonomimizde üretime, ihracata ve finansal istikrara dayalı ekonomik değişimi gerçekleştireceğiz. pic.twitter.com/9EDMg48v5Y — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 29, 2020

Экономика

Декларация обнищания Турции

Председатель DEVA Али Бабаджан раскритиковал новую трехлетнюю экономическую программу турецкого правительства, заявив, что не видит в ней каких-либо «конкретных шагов» по оказанию экономической помощи гражданам страны. Бабаджан также отметил, что с новой программой власти признали, что Турция сильно обеднела с тех пор, как он покинул пост вице-премьера в 2015 году.

Снижение доверия к экономике Турции

По словам председателя Турецкой ассоциации промышленности и бизнеса (TÜSİAD) Симоне Касловски, истощение валютных резервов страны и тот факт, что большая их часть представляет собой своповые линии, вызвали массовое недоверие к экономике. Анкаре необходимо «обеспечить полное доверие рынка» для привлечения долгосрочных финансовых потоков, заявил он во время видеоконференции 24 сентября.

Сокращение резервов Центрального банка Турции

Валютные резервы Центрального банка Турции, за исключением золота, сократились на 739 миллионов долларов за неделю, поскольку монетарные власти пытались поддержать турецкую лиру. В конце прошлой недели резервы упали с 43,159 до 42,42 миллиарда долларов. Об этом 1 октября написала газета Dünya со ссылкой на еженедельные данные ЦБ.

Центробанк пытался удержать лиру от падения, сохраняя при этом базовую процентную ставку на уровне ниже инфляции. Однако 24 сентября базовая процентная ставка была неожиданно повышена на 200 базисных пунктов до 10,25 процента.

Резервы ЦБ в конце прошлого года составляли 81,2 миллиарда долларов.

ЕС — Турция

Анкара рассматривает саммит ЕС как шанс для перезагрузки

Пресс-секретарь президента Ибрагим Калын заявил, что Турция рассматривает саммит Европейского союза на этой неделе как возможность перезагрузить отношения. По его словам, для этого ЕС должен представить конкретные предложения и график совместной работы над дорожной картой.

«Это должен быть взаимный процесс. Если ожидается, что Турция сделает X, Y, Z, страны ЕС также должны выполнить свои обязательства», — сказал Калын.

ЕС обсудит проблемы с Турцией

Лидеры Европейского союза встретились в Брюсселе на двухдневный саммит в четверг, 1 октября, на котором обсуждались разногласия по поводу урегулирования спора между Турцией и членами ЕС — Грецией и Кипром.

Кипр настаивает на введении экономических санкций против правительства Эрдогана и намерен блокировать аналогичные меры против Белоруссии до тех пор, пока не будут согласован ответ Анкаре. Германия входит в число стран ЕС, которые призывают дать шанс переговорам с турецкими властями. Ожидается, что результаты саммита станут известны в конце этой недели, 2-3 октября.

1 Организация запрещена на территории РФ.