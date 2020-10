Эрдоган раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за призывы к перемирию в Карабахе

Турция поддержала Азербайджан в нагорно-карабахском конфликте, Макрон осудил воинственную риторику Анкары в адрес Еревана, председатель турецкого парламента поддержал возврат смертной казни. Редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турецкой Республике.

27 сентября начались ожесточенные бои между армянскими и азербайджанскими войсками из-за Нагорного Карабаха. Четыре партии Турции — традиционного союзника Азербайджана — 28 сентября выступили с совместным заявлением, в котором осудили Армению, возложив на нее ответственность за обострение конфликта в Нагорном Карабахе. В сообщении также говорится, что Анкара поддерживает право Баку на самооборону для обеспечения территориальной целостности.

Турция предложила Азербайджану полную поддержку и обвинила Армению в «нарушении международного права» после столкновений в спорном регионе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, призвал Ереван «немедленно прекратить оккупацию» Нагорного Карабаха. По его словам, возглавляемая Россией, Францией и США Минская группа ОБСЕ, являющаяся посредником между Арменией и Азербайджаном, за 30 лет не смогла решить проблему.

Франция 1 октября обвинила Турцию в отправке сирийских наемников для участия в нагорно-карабахском конфликте.

Кроме того, The Guardian, сообщил со ссылкой волонтеров в Идлибе, что сирийские боевики записались на работу в частную турецкую охранную компанию для службы в Азербайджане в качестве пограничников. Правительство Армении утверждает, что в Нагорном Карабахе уже находятся до 4000 сирийских наемников. Баку отвергает данные сообщения, называя их «чепухой».

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын раскритиковал кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена за его слова о том, что Анкара должна держаться подальше от армяно-азербайджанского конфликта.

Would you ask Armenia to end the occupation too? Or would you simply cave in to the smear campaigns of the Armenian lobby? @JoeBiden https://t.co/uJseILQbDx