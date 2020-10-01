Стало известно, какие пороки скрывали известные писатели

Москва, 1 октября. После смерти великих писателей, как правило, открывается много тайных подробностей об их личной жизни, о которых не рассказывают на уроках в школе, пишет Infox.ru.

Не все гладко было в биографии Ивана Бунина. Писатель никогда не ценил жертв, на которые шла его супруга Вера Муромцева, переживавшая вместе с Буниным ужасы бедности и миграции. Писатель постоянно заводил романы на стороне, а однажды влюбился в Галину Кузнецову, которая была на 30 лет младше. Писатель даже поселил ее в одном доме с женой.

Считается, что Михаил Булгаков как никто другой понимает мир и человеческие пороки, однако он и сам имел немало грехов. Так, в период сильной зависимости от морфина, писатель постоянно издевался над своей супругой Татьяной Лаппой. Женщина прошла это испытание и сделала все, чтобы создатель «Мастера и Маргариты» справился с зависимостью. Так и произошло, а в скором времени после излечения писатель нашел новую любовь.

Лев Толстой тоже писал о любви, настоящей дружбе и семье, но в жизни у писателя был сложный характер, и больше всего доставалось его супруге Софье Берс. Писатель заставлял женщину делать все по дому и практически изолировал ее от внешнего мира.

Виктор Гюго, будучи женатым, нашел себе любовницу по имени Жюльетта Друэ и почти на полвека запер ее дома, выделяя деньги только на еду. Гюго считал, что ни один мужчина, кроме него, не должен смотреть на эту женщину. Помимо любовницы и супруги у писателя было много других женщин.

Еще один талантливый писатель Норман Мейлер, написавший роман «Нагие и мертвые», на одном из благотворительных мероприятий выпил слишком много алкоголя и ударил свою жену ножом в грудь. Женщину спасли, но после этого случая Мейлера положили в психиатрическую больницу.

После смерти Эдуарда Успенского, персонажей которого знает каждый школьник, его дочь прислала в редакцию «Собеседника» письмо, в котором рассказала о жестокости отца. Она призналась, что писатель избивал ее до крови. Женщина долгие годы терпела, однако не смогла промолчать, когда узнала, что в честь Успенского хотят назвать премию для детских писателей. Бывшая супруга Успенского Элеонора Филина также подтвердила слова Татьяны.

Но нашлись и те, кто принялся защищать Успенского. По словам Григория Остера и Бориса Грачевского, Успенский был гениальным сказочником, поэтому его личностные качества не играют никакой роли. Премию все же назвали в его честь.