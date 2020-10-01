Трагические истории смерти россиян на курортах Турции — 2020

Отдых на «дешевых» турецких курортах может закончиться для туристов трагическими событиями. Подавляющее большинство несчастных случаев происходит в отелях системы All inclusive. Турецкие владельцы часто пытаются «замять дела» и отрицают свою вину за гибель туристов. Несмотря на охватившую мир пандемию коронавируса и позднее открытие туристического сезона, в Турции с россиянами произошла череда шокирующих происшествий. Редакция ФАН составила список главных историй.

Власти Турции пытаются «замять» дело о гибели 12-летней россиянки в отеле

Трагическая история произошла в августе в турецкой провинции Анталья. Семья из России заселилась в отель SunHill, на территории которого есть небольшой аквапарк. Днем глава семейства вместе с 12-летней дочерью катались на водных горках, однако после очередного спуска школьница не вынырнула. Руку девочки затянуло в 25-сантемитровую трубу на дне бассейна. Очевидцы попытались помочь ребенку. Освободить россиянку удалось семерым мужчинам, которые выломали часть обшивки бассейна. Под водой девочка провела от 5 до 10 минут.

Медики оказали эй экстренную помощь и доставили в ближайшую больницу. Спасти жизнь школьницы не удалось — она скончалась через несколько дней.

Власти отказались содействовать России в расследовании обстоятельств несчастного случая и не признают ответственности руководства отеля. Несмотря на все запросы Москвы, виновные в смерти ребенка до сих пор на свободе.

Официант изнасиловал 15-летнюю россиянку в пятизвездочном отеле в Турции

Официант пятизвездочного отеля в турецкой Анталье изнасиловал 15-летнюю школьницу, а администрация заведения пыталась скрыть инцидент.

После того как насильник ушел, девочка обо всем рассказала родителям. Они обратились к руководству гостиницы и потребовали вызвать полицию, однако в ответ услышали «странные» отговорки. Сотрудники отеля предприняли все действия, чтобы скрыть детали произошедшего и не навредить репутации бизнеса.

Кроме того, вскоре сама россиянка оказалась «виноватой». Представители администрации заявили, что школьница обвинила официанта в изнасиловании после того, как он застал ее целующейся с другим мужчиной. Вопрос о наказании молодого человека, развратившего несовершеннолетнюю, до сих пор остается открытым.

Турист из Татарстана погиб из-за неисправного окна в отеле

Первого октября СМИ сообщили о смерти 55-летнего жителя Татарстана, вместе с супругой уехавшего на отдых в Турцию. Пара заселилась в мансардный номер, где было установлено автоматическое окно. Когда мужчина находился в комнате один, окно неожиданно опустилось и намертво прижало его голову. Он не смог самостоятельно освободиться и задохнулся.

Дочь пострадавшего отмечает, что специализированное окно было сломанным, поэтому ее отец погиб. Она также подчеркнула, что администрация гостиницы отказывается признавать вину. Кроме того, руководство никак не помогает семье погибшего, избегает встреч с родственниками и игнорирует попытки установить контакт. Само расследование остановилось: требуется провести повторное вскрытие в РФ, так как мужчина умер не своей смертью. Родственникам придется самостоятельно оплачивать процедуру и потратить огромные деньги на адвокатов.

Молодой водитель автобуса «случайно» задавил россиянку на курорте

Пожилая туристка из РФ, отдыхавшая в турецкой провинции Анталья, погибла из-за неосторожности 25-летнего водителя автобуса. Молодой человек не удостоверился в безопасности своего маневра и сдал назад. Россиянка, находясь спиной к автобусу, не имела шансов заметить приближение транспорта.