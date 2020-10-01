Совбез РФ отметил опасность переброски в Карабах боевиков из Сирии и Ливии

Москва, 1 октября. Постоянные члены Совета безопасности России на совещании с президентом Владимиром Путиным отметили опасность переброски в Нагорный Карабах боевиков из Сирии и Ливии. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Участники совещания отметили крайнюю опасность в регионе связанную с переброской туда боевиков из Сирии и Ливии», — сказал пресс-секретарь главы государства.

27 сентября Армения заявила об атаке Азербайджана на Нагорно-Карабахскую Республику и ее столицу Степанакерт. Анкара практически сразу объявила о поддержке Баку.

Затем в Сети стали появляться косвенные доказательства появления в регионе сирийских боевиков: видео- и аудиозаписи. Эксперты считают, что боевиков, если они действительно присутствуют на фронте, целенаправленно смешивают с азербайджанской армией, чтобы скрыть факты масштабной переброски, устроенной Турцией.

Песков ранее подчеркивал, что участие третьих стран в конфликте в Карабахе может иметь крайне негативные последствия. Москва призывала Баку и Ереван сесть за стол переговоров.

Федеральное агентство новостей ведет текстовую трансляцию событий в регионе.