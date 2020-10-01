Евгения Лазарева: Внуки могут защитить бабушек и дедушек от мошенников

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» при поддержке Фонда президентских грантов совместно с Ассоциацией развития финансовой грамотности (АРФГ) разработали и запускают обновление социальной кампании по финансовому просвещению старшего поколения «Расскажи бабушке».

1 октября ежегодно отмечается Международный день пожилых людей. Мы решили таким образом подарить заботу нашим мамам и папам, бабушкам и дедушкам.

Около 30% жертв финансового мошенничества — люди старшего поколения. Смотрят они, в основном, сериалы по телевизору, обладают определенным чувством доверия, слишком открыты, легко верят в то, что к ним пришел кто-то добрый и будет помогать.

Механизм кампании «Расскажи бабушке» мы предусмотрели такой, чтобы было просто, весело и понятно. Бабушки больше контактируют с внуками, чем со взрослыми детьми, по крайней мере, стремятся к этому.

Как реагирует моя, например, мама, когда я в чем-то пытаюсь ее убедить? «Послушай, я сама все знаю!» Когда же что-то рассказывает внук — его послушают, умилятся, скажут, мол, какой заботливый, умный, любимый мальчик! И точно запомнят, не будут сопротивляться восприятию информации.

Это такое обратное наставничество, когда дети уже используют гаджеты и могут рассказать что-то старшим, и они сближаются в результате обмена информацией — вот в чем важный аспект этой кампании. Решается сразу несколько вопросов: заход через близких, которым доверяют.

Соединение нескольких поколений через заботу друг о друге – лишний раз позвонить, приехать, пообщаться и сделать разговор полезным. Это укрепляет семью. Опять же выводы участники кампании смогут сделать и для себя, потому что «пластиковое» мошенничество касается практически всех.

Учитывая возрастные особенности восприятия, весь материал подан в трех форматах: видео, которое можно показать с любого устройства; инфографика с крупным шрифтом, которую можно распечатать и повесить на видное место, и аудиоматериал для тех, кто, например, плохо видит, но воспримет информацию на слух.

Любой человек должен знать об этих правилах.