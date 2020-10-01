Дженнифер Энистон хотела завершить карьеру перед выходом «Утреннего шоу»

Вашингтон, 1 октября. Актриса Дженнифер Энистон хотела завершить карьеру. Об этом звезда сериала «Друзья» рассказала в подкасте Smartless, передает портал «Культуромания».

По словам женщины, такие мысли ее посещали два года назад. Актриса рассказала, что участие в одном проекте отняло у нее много сил, и подчеркнула, что это произошло до ее участия в сериале «Утреннее шоу». За роль в телесериале Энистон была номинирована на престижные премии «Эмми» и «Золотой глобус». Несмотря на многолетнюю успешную карьеру, интерес девушки к дальнейшей актерской карьере стал угасать.

«Последние два года это приходило мне в голову. После съемок я подумала: «Ого, да это высосало из меня всю жизнь». Я не знаю, действительно ли мне интересно этим заниматься», — рассказала звезда.

Также женщина поведала, чем бы занялась по завершении карьеры. Актриса рассчитывала стать дизайнером интерьеров, потому что это занятие делает ее счастливой.

Напомним, дочь голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло выразила желание начать ближе общаться с актрисой Дженнифер Энистон, бывшей супругой Питта. Отмечается, что 13-летняя девочка называет Энистон «мамой» и работает в новом проекте Дженнифер. Из-за непростых отношений с Джоли Шайло хочет больше времени проводить с отцом.