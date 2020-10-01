Катя Гордон разделась до нижнего белья и показала «обвисшую» грудь

Москва, 1 октября. Юрист и телеведущая Катя Гордон разделась до нижнего беля и заявила, что у нее «немного висит грудь и есть животик».

Гордон решила подбодрить своих подписчиц и записала откровенное видео. В ролике юрист рассказала о «насилии общественным мнением».

«Мне 39 лет, и большую часть моей жизни меня поливали говном», — рассказала Гордон.

Юрист попросила своих подписчиц не сдаваться, не подстраиваться под окружающих. Каждая женщина, должна чувствовать себя особенной.

В ролике Гордон предстала перед фолловерами «без прикрас» в бежевом нижнем белье и почти без косметики. Подписчики поблагодарили ее за поддержку и открытость.

«Держись! Моя подруга всегда говорила «соберись, не будь тряпкой». Если честно, то вы умничка, пусть все будет хорошо», — написала поклонница. «Восхищаюсь такими сильными, умными и красивыми женщинами, как вы», — добавил подписчик. «Не неси ерунду, некультурно тут сидеть в трусах», — сделал замечание фолловер. «Наверное надо было вообще без нижнего белья об этом рассказывать», — предположил другой подписчик.

Ранее сообщалось, что Катя Гордон опубликовала фото с глубоким декольте. Она лежала на диване в шикарном лососевом платье с пайетками. Но не наряд юриста, а ее грудь взволновала поклонников.