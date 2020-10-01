Лукашенко провел телефонные переговоры с участниками конфликта в Карабахе

Минск, 1 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в пресс-службе президента.

«Главной темой обоих телефонных разговоров стала ситуация в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что белорусский лидер обсудил с Пашиняном и Алиевым двусторонние вопросы и торгово-экономическое сотрудничество.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани. В них было обсуждено обострение ситуации и попытки турецкого вмешательства в нагорнокарабахский конфликт.

За событиями в Нагорном Карабахе можно наблюдать в текстовой трансляции ФАН.