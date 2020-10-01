Москва, 1 октября. Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе совещания российский лидер выразил обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе, а также проинформировал членов Совбеза РФ о подготовке совместного заявления глав государств России, Франции и США.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились масштабные боестолкновения между азербайджанскими и армянскими военными.

Противоречия между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха продолжаются на протяжении 30 лет. В 1991 году жители региона провозгласили независимость от Азербайджана. Позднее Баку предпринял попытку вернуть регион под свой контроль, однако это привело к вооруженному конфликту с Арменией. В 1994 году Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали протокол о временном перемирии. Однако периодически в Нагорном Карабахе вспыхивали новые боестолкновения.

Федеральное агентство новостей следит за развитием ситуации в Нагорном Карабахе и ведет текстовую трансляцию с места событий.