Россия, США и Франция готовят совместное заявление по Нагорному Карабаху

Москва, 1 октября. Президенты России, Франции и США планируют сделать совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза РФ, в ходе которого сообщил о подготовке совместного заявления лидеров России, США и Франции по Нагорному Карабаху.

«Особое внимание на совещании было уделено ситуации на линии соприкосновения в Карабахе», — пояснил Песков.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжаются боевые столкновения между военными Армении и Азербайджана.

Территориальный спор между Баку и Ереваном из-за Нагорного Карабаха продолжается более 30 лет. В 1991 году жители Нагорного Карабаха провозгласили независимость от Азербайджана, после чего Баку попытался восстановить контроль над регионом с помощью военной силы, что привело к масштабному вооруженному противостоянию с Арменией. В 1994 году Азербайджан и Армения при посредничестве РФ подписали протокол о перемирии. Однако периодически в Нагорном Карабахе вспыхивают боевые действия.

Федеральное агентство новостей следит за развитием ситуации в Нагорном Карабахе и ведет текстовую трансляцию с места событий.