Армянские силы сбили самолет и вертолет Азербайджана в Нагорном Карабахе

Ереван, 1 октября. Подразделения армии обороны Нагорного Карабаха уничтожили самолет и вертолет азербайджанских военных, передает Радио Sputnik Армения.

Войска противовоздушной обороны Нагорного Карабаха сбили самолет и вертолет Вооруженных сил Азербайджана на южном и юго-восточном направлениях. Это уже второй уничтоженный вертолет за сегодняшний день.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе вспыхнули масштабные боестолкновения между армянскими и азербайджанскими военными.

Противоречия между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха продолжаются более 30 лет. В 1991 году жители региона провозгласили независимость от Азербайджана. Позднее Баку попытался силой вернуть Нагорный Карабах под свой контроль, что привело к масштабному вооруженному конфликту с Арменией. В 1994 году Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали протокол о перемирии. Однако периодически в Нагорном Карабахе возникали боестолкновения.

Федеральное агентство новостей следит за развитием ситуации в Нагорном Карабахе и ведет текстовую трансляцию с места событий.