Врач назвала травы, которые помогут при кашле и насморке

Москва, 1 октября. Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, как облегчить симптомы простуды — кашель и насморк. Специалист по травам добавила, что растительные чаи и настойки следует применять вместе с традиционной терапией, пишет «Ридус».

Дюваль напоминает, что при кашле нужно делать полоскание горла, принимать отхаркивающие средства. Отлично помогают настойки с календулой и эвкалиптом. Можно заваривать ромашку и шалфей.

«В растворе для полоскания используется одна чайная ложка настойки на 200 миллилитров горячей воды», — рассказала специалист.

Для отхаркивания подойдут травы мать-и-мачеха, корень солодки, зверобой, корень алтея.

Врач советует использовать керамическую или стеклянную посуду для заваривания настойки. Рекомендуется заваривать траву щадящим способом — при температуре не более 80 градусов. Трава не должна соприкасаться с металлическими поверхностями, поэтому перемешивать настойку лучше деревянной ложкой.

Если у вас заложен нос, можно применять масляные травяные настои. При насморке помогает зверобой, шалфей, первоцвет. Смочите ватную палочку спиртовым настоем календулы или ромашки и поднесите к носу. Вдыхайте травяной настой в течение нескольких минут.

Дюваль предупредила, что у некоторых пациентов может проявиться аллергия на некоторые компоненты настоев. Лучше посоветоваться с врачом, чтобы состояние не ухудшилось.

Ранее телеведущая Елена Малышева в прямом эфире развеяла мифы о насморке. Она посоветовала не прогревать нос и не протирать его изнутри чесноком, чтобы не обжечь слизистую оболочку.