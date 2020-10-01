Пушилин ответил Зеленскому на заявление об «оккупированных территориях»

ДНР, 1 октября. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что для Киева судьбы миллионов жителей Народных Республик — пустой звук. Об этом пишет «Русская весна».

К такому выводу он пришел, изучив заявление, опубликованное на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского. В документе сказано, что целью Киева является «возвращение временно оккупированных территорий исключительно на украинских условиях».

«Возникает вопрос: о каких оккупированных территориях идет речь? Если о территориях Республик Донбасса, то кто их оккупировал? Уроженцы Донецка, Макеевки, Шахтерска и Новоазовска, которые всю жизнь живут в этих городах и не оставили их даже после того, как Украина начала их обстреливать?» — прокомментировал Пушилин заявление Зеленского.

Он также напомнил, что конфликт в Донбассе начался из-за категорического несогласия местного населения жить в соответствии с «украинскими условиями». Отказ от этих условий был обозначен народом ДНР в Иловайске и в Дебальцево. И теперь минский процесс является единственным механизмом, благодаря которому стороны имеют всё более призрачные шансы мирно урегулировать возникшие противоречия.

«Однако Киеву нет дела ни до своих международных обязательств по Минским соглашениям, ни до возобновления мира в Донбассе», — подчеркнул глава ДНР.

Он убежден, что судьбы миллионов жителей для украинских чиновников являются пустым звуком. Кроме того, Пушилин назвал только один мирный путь — это прозрачный и результативный диалог Украины с ДНР на минской площадке.

«Украинскому руководству необходимо заканчивать с ультиматумами и громкими формулировками и приступать к выполнению своих обязательств», — подчеркнул глава ДНР.

Напомним, гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда власти Украины развернули военную кампанию против ЛНР и ДНР. Республики заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования гражданского конфликта в Донбассе на регулярной основе обсуждается в «нормандском формате», а также контактной группой в Минске.