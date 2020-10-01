В Финляндии отреагировали на решение Путина о запрете вывоза древесины

Хельсинки, 1 октября. Представитель ассоциации лесной промышленности Финляндии Юха Палокангас в разговоре с РИА Новости отреагировал на решение президента России Владимира Путина о запрете вывоза древесины.

Путин ранее поручил запретить вывоз из России необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород деревьев. Запрет вступит в силу 1 января 2022 года. Глава государства обратил внимание на необходимость декриминализировать лесной бизнес, ликвидировать «серые схемы».

В Финляндии сочли такой шаг «неприятным». Россия является для нее основным поставщиком древесины. В 2019 году импорт ресурса составил 74%.

«Это неприятное решение, которое создает большую неопределенность для производственной среды, что отражается на всех других видах деятельности», — заявил Палокангас.

Акции крупнейших финских гигантов деревообработки Stora Enso, UPM и Metsa стали дешеветь на бирже Nasdaq Helsinki.

Отметим, что российский лидер ввел не только указанную выше меру по улучшению отрасли. Президент также предложил ввести должность главного федерального государственного лесного инспектора по субъекту Федерации. Путин отметил, что внутри страны нужно создать благоприятные условия для инвестиций в лесной комплекс. Это касается и создания, и перерабатывающих производств, и проектов по выращиванию лесопосадочного материала.