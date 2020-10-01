Многие школьники Подмосковья уйдут на каникулы 5 октября

Москва, 1 октября. Ряд школ Подмосковья уйдут на каникулы уже 5 октября, передает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ирина Каклюгину.

Каклюгина рассказала, что в регионе, как и по всей России, школы существуют по двум учебным графикам — модульной системе и по четвертям. От них и зависит то, когда школьники отправятся на каникулы.

«У тех, кто по модульной, плановые каникулы начинаются с 5 октября. У другой половины они должны быть в начале ноября», — рассказала министр образования.

По словам Каклюгиной, школы, которые уйдут на каникулы с 5 октября, есть в каждом муниципалитете Подмосковья. Те учебные заведения, где каникулы планировались позже, будут действовать в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Также во всех школах Подмосковья усилят температурный контроль. Учеников с температурой выше 37 градусов не будут пускать в школы. Министр образования подчеркнула, что будет следить за выполнением новых условий.

Такая мера была принята для безопасности учителей, так как молодые люди обычно переносят коронавирус бессимптомно, уточнила Каклюгина.