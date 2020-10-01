Песков прокомментировал информацию об участии Турции в конфликте в Карабахе

Москва, 1 октября. Кремль считает, что любые заявления о возможной военной поддержке какой-либо из сторон конфликта в Нагорном Карабахе носят провокационный характер для эскалации напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент ФАН.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудил ситуацию в Нагорно-Карабахской Республике с президентом Ирана Хасаном Роухани. Он рассказал собеседнику о ситуации в стране и «непосредственном вовлечении Турции в военные действия».

В связи с этим в среду журналисты спросили у Пескова, есть ли у РФ данные об участии Анкары в конфликте.

«Считаем, что любые заявления о возможной военной поддержке носят провоцирующий характер для эскалации напряженности. Сейчас такие заявления очень вредны. Участие третьих стран может иметь крайне негативные последствия», — ответил Песков.

Ранее 1 октября Пашинян заявил, что Нагорный Карабах сейчас воюет против международного терроризма. По его словам, международное сообщество «четко зафиксировало, что азербайджано-турецкий тандем» выступает против НКР и Армении с помощью наемников-террористов.

До этого неоднократно сообщалось, что в Азербайджан из Турции прибывали самолеты, которые используются в том числе для поставок оружия и переброски боевиков.

Анкара в первый день обострения конфликта в Карабахе объявила, что поддерживает сторону Баку. Это заявление прозвучало на фоне того, что многие страны указали на недопустимость вмешательства в армяно-азербайджанское противостояние.

Политтехнолог Марат Баширов в комментарии «360» отметил, что это в очередной раз подтверждает близость отношений Анкары и Баку. По его словам, Турция давно участвовала в планах Азербайджана по возвращению земель. Теперь она активно консультирует и технически поддерживает азербайджанские ВС.

ФАН вдет текстовую трансляцию событий в Нагорном Карабахе.